La National Aeronautics and Space Administration (NASA) et le télescope spatial Hubble de l’Agence spatiale européenne (ESA) nous ont fourni certaines des images les plus spectaculaires de l’environnement cosmique. L’une de ces captures du télescope ce mois-ci était celle des anneaux fondus dans l’espace, ce qui se trouve être un phénomène vraiment étrange et très rare.

Le 18 décembre, le télescope spatial Hubble NASA / ESA a pris une image qui représentait GAL-CLUS-022058, qui est surnommé l’anneau fondu, situé dans la constellation de l’hémisphère sud de Fornax (le four). Selon l’ESA, l’anneau de fusion capturé par le télescope Hubble est le plus grand et l’un des anneaux d’Einstein les plus complets jamais découverts dans notre univers. L ‘«anneau fondu» fait partie de l’anneau d’Einstein qui est étudié par les astronomes.

Les caractéristiques courbes de cet objet spatial en or fondu ont d’abord été théorisées par le scientifique germano-américain Albert Einstein dans sa théorie générale de la relativité. La forme unique de l’anneau en fusion est expliquée par l’ESA comme un processus appelé lentille gravitationnelle, qui fait que la lumière brillante de loin est pliée et attirée par la gravité d’un objet spatial entre la source et l’observateur.

Selon l’ESA, la lumière émise par la galaxie de fond a été déformée dans la courbe qui est projetée par la gravité de l’amas de galaxies assis devant elle, dans le cas de l’anneau en fusion.

La structure en forme d’anneau presque parfaite vue dans l’image est faite avec la déformation et le grossissement de la galaxie d’arrière-plan, qui est presque dans l’alignement exact de la galaxie d’arrière-plan avec la galaxie elliptique centrale de l’amas vu au milieu de cette image. Des distorsions supplémentaires se forment en raison de la gravité des autres galaxies de l’amas.

Selon l’Agence spatiale européenne, les objets astronomiques comme ceux-ci sont les laboratoires idéaux pour étudier les galaxies qui sont généralement trop faibles et éloignées pour être vues autrement sans lentille gravitationnelle. La NASA Hubble a également partagé la photo de cet anneau spatial doré phénoménal sur sa page Instagram. La partageant avec ses 3,8 millions d’abonnés, la NASA a sous-titré l’image «Mettez un« anneau en fusion »dessus!» Plus de 82908 utilisateurs ont aimé la publication Instagram.

Réagissant à ce phénomène rare, un utilisateur a commenté: «Vous me dites donc que toute mon enfance était un mensonge? Nous pouvons plier la lumière! » Alors que certains ne pouvaient pas croire que l’image était réelle, comme l’a commenté un utilisateur: «Est-ce une image réelle ??? (sic) ”Certains utilisateurs ont exhorté la NASA à vendre des copies de l’image de l’anneau fondu,“ Vous devriez vendre des copies de celles-ci! Je les achèterais totalement!