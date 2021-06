Les amitiés diminuent, mais la pandémie n’est pas entièrement à blâmer.

Avant la pandémie, beaucoup d’entre nous conservaient nos amitiés sacrées – entretenant ces relations avec des brunchs hebdomadaires, des happy hour, des sorties et des réunions. Mais maintenant, même les papillons sociaux voient leurs cercles se rétrécir.

Les amitiés diminuent en Amérique. Selon une récente enquête américaine sur les perspectives, les gens ont déclaré avoir moins d’amis proches que les années précédentes, environ la moitié des Américains en citant trois ou moins. Au lieu de cela, ils se tournent vers les parents et les partenaires romantiques pour obtenir du soutien.

« Les gens ont perdu leurs amis marginaux, ou ces amis qu’ils voyaient de temps en temps. Il n’est donc pas surprenant que les amitiés superficielles aient diminué depuis que nous ne sommes pas autant sortis », a déclaré la psychologue et experte en amitié, le Dr Marisa Franco. , citant des mesures de distanciation sociale et des blocages.

Shasta Nelson, expert en amitié et auteur de « Frientimacy : How to Deepen Friendships for Lifelong Health and Happiness », ajoute que de nombreuses personnes ont été confrontées à des défis personnels importants pendant la pandémie et sont donc devenues plus sélectives pour décider à quels amis se confier. Plus d’un répondant sur cinq a déclaré que les 12 derniers mois avaient été « beaucoup plus difficiles pour eux que d’habitude ».

« Plus de gens étaient prêts à être vulnérables pendant la pandémie. Ils voulaient être acceptés et voulaient qu’il soit plus significatif d’avoir des conversations approfondies plutôt que des conversations superficielles », dit-elle.

Cependant, la pandémie n’est pas entièrement responsable de ce changement dans nos réseaux sociaux.

Selon l’enquête, les amitiés sont en baisse depuis des années grâce à une mobilité géographique accrue et à des demandes accrues sur le lieu de travail et la garde d’enfants. Les Américains travaillent plus d’heures et passent deux fois plus de temps avec leurs enfants que les générations précédentes.

« La réalité est qu’ils sont tout simplement trop occupés et qu’il est difficile de suivre leurs relations non essentielles. Et malheureusement, les amitiés ont tendance à être les premières relations que les gens abandonnent », a déclaré Franco.

Nelson blâme également la culture plus large en Amérique qui considère « les amitiés comme facultatives » par rapport aux relations amoureuses ou familiales.

« Nous vivons dans une société où nous pensons que l’amitié est un luxe lorsque nous avons du temps supplémentaire. Et lorsque nous nous sentons pressés par le temps à cause du travail ou de notre vie familiale, les amitiés sont ce que nous ne pensons pas avoir la permission de maintenir », elle dit.

« En revanche, la croyance est que nos parents et conjoints seront toujours heureux d’avoir de nos nouvelles, un peu comme un filet de sécurité, même si nous n’avons pas été doués pour tendre la main. »

Comment se reconnecter avec des amis éloignés

Bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose d’avoir moins d’amis proches, les experts disent qu’il est important de s’entourer d’autant de systèmes de soutien social que possible.

« La qualité prime sur la quantité. Mais la vérité est que le fait de s’appuyer sur une diversité de soutien est lié à une meilleure santé mentale », a déclaré Franco. « Lorsque vous avez un réseau d’amis diversifié, vous expérimentez des aspects de vous-même et vous vous enrichissez, et ces amitiés nous aident à nous étirer et à trouver nos identités. »

Nelson dit qu’il est important de se demander si vous avez besoin de plus d’amour et de soutien dans votre vie.

« Si la réponse est oui, réfléchissez aux amitiés que vous pouvez approfondir dans votre vie. »

Il existe des moyens simples de renouer avec des amis, même les plus éloignés, selon Nelson. Suivez ces étapes :

Donnez la priorité à ceux qui vous manquent : Ne vous sentez pas obligé de tendre la main à tout le monde, mais choisissez les personnes qui vous manquent vraiment et avec lesquelles vous souhaitez vous reconnecter.

Ne vous sentez pas obligé de tendre la main à tout le monde, mais choisissez les personnes qui vous manquent vraiment et avec lesquelles vous souhaitez vous reconnecter. Faites l’effort de tendre la main : Incluez une reconnaissance de l’absence ainsi qu’une affirmation de combien vous manquez et appréciez-les.

Incluez une reconnaissance de l’absence ainsi qu’une affirmation de combien vous manquez et appréciez-les. Agis sur tes paroles : Qu’il s’agisse d’une rencontre autour d’un café ou d’un appel téléphonique rapide, suggérez une action pour que vous puissiez tous les deux vous rattraper.

