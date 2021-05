Les amis sont de retour! HBO Max taquine une nouvelle vidéo de «retrouvailles» – Vérifiez la date et d’autres détails | Actualités télévisées

Los Angeles: Streamer HBO Max a annoncé que l’offre spéciale de réunion « Friends » tant attendue sortira sur sa plate-forme le 27 mai.

Les six membres de la distribution originale – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer – reviennent pour la spéciale intitulée « Friends: The Reunion ».

Le streamer a publié jeudi une bande-annonce pour la spéciale qui montrait les acteurs principaux marchant à distance, le dos tourné vers la caméra. Une version acoustique du thème signature du spectacle joue en arrière-plan.

« Friends: The Reunion » fera ses débuts à l’occasion du premier anniversaire du lancement de HBO Max et exactement un an après sa diffusion initiale, a déclaré le streamer dans un communiqué.

Cependant, le spécial a été retardé plusieurs fois en raison de l’arrêt de la production causé par la pandémie COVID-19. Il devait initialement tourner en février 2020, mais n’a pu commencer le tournage qu’en avril de cette année.

Décrite comme une « célébration non scénarisée réelle de la série bien-aimée », la spéciale non scénarisée verra Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry et Schwimmer revenir sur la scène sonore originale de la comédie emblématique, Stage 24, sur le terrain du Warner Bros Studio à Burbank.

Il mettra en vedette une variété d’invités spéciaux, notamment David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

Ben Winston a dirigé la production spéciale et exécutive avec les producteurs exécutifs de « Friends » Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.

« Friends: The Reunion » vient de Warner Bros Unscripted Television en association avec Warner Horizon, Fulwell 73 Productions et Bright / Kauffman / Crane Productions. « Friends » a été créé en septembre 1994 et a été un phénomène au cours de sa longue période de dix ans. Il a ensuite trouvé le statut de culte parmi les nouveaux publics grâce à des rediffusions télévisées et des streamers.