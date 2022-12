Les amis jumeaux d’Eric Adams sont harcelés par des allégations et des dettes impayées

Les entreprises auxquelles ils ont été associés doivent au moins 1,7 million de dollars d’impôts, de pénalités et d’intérêts impayés, et ils ont été accusés de ne pas avoir payé 1,5 million de dollars supplémentaires de loyer, en grande partie pendant la pandémie de coronavirus.

Certaines de ces entreprises ont contracté 1,8 million de dollars de prêts fédéraux destinés à préserver des emplois pendant la pandémie, mais des entretiens avec des personnes familières avec les entreprises soulèvent des questions sur l’exactitude des chiffres de l’emploi indiqués dans les demandes de prêt – qui sont actuellement en cours d’examen par des enquêteurs fédéraux, ont déclaré les responsables.

Et en 2019, ils ont recruté Frank Carone, qui est maintenant le chef de cabinet de M. Adams, et d’autres pour financer l’acquisition d’un laboratoire criblé de dettes au Texas. L’entreprise s’est finalement effondrée, ce qui a coûté beaucoup d’argent à M. Carone et aux autres bailleurs de fonds.

Rien n’indique que M. Adams ait jamais fait affaire avec les frères ou qu’il ait une idée de leurs pratiques. Mais son amitié étroite avec eux souligne son penchant à s’entourer de personnes au passé troublé et à ignorer les questions éthiques que de telles relations pourraient poser, même si ses amis pourraient avoir quelque chose à y gagner.

“C’est pourquoi les gens gagnent du temps avec les présidents et les maires”, a déclaré John Kaehny, directeur exécutif du groupe de surveillance Reinvent Albany. « C’est parce qu’ils veulent être associés à leur pouvoir, et c’est la construction de la marque. C’est une validation. »

Au fur et à mesure que M. Adams est monté, les Petrosyants – des Arméniens de 41 ans originaires du Turkménistan – se sont également levés. Ayant immigré aux États-Unis à l’adolescence en 1996, ils exploitent maintenant cinq restaurants et ont décrit des plans pour deux autres. M. Adams, 62 ans, a passé de nombreuses soirées à leur pièce maîtresse, Osteria La Baia sur West 52nd Street, visitant 14 fois en juin seulement. Souvent, il était introduit après que d’autres clients étaient rentrés chez eux.

Dans une interview, Robert Petrosyants a déclaré qu’il ne croyait pas que lui ou son frère avaient fait quoi que ce soit de mal depuis leur condamnation, bien qu’il ait reconnu que d’autres pourraient s’irriter de leurs pratiques dans le secteur de la restauration. Loin d’être aidés, a-t-il dit, les intérêts commerciaux des frères avaient été affectés négativement par l’élection de M. Adams à la mairie, qui, selon lui, leur avait coûté un bail pour un lieu prévu en raison des reportages sur les actes d’accusation fédéraux qui “écrasaient notre monde” des années depuis.