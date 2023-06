Les amis et la famille du personnel des chemins de fer de Londres PERDRONT les voyages gratuits dans le cadre des plans de l’aspirant maire conservateur pour financer la campagne éclair contre le crime

Les AMIS et la famille du personnel des chemins de fer de Londres PERDRONT leur voyage gratuit dans le cadre des plans d’un aspirant maire conservateur pour financer une campagne éclair.

Susan Hall a promis au Met un coup de pouce de 200 millions de livres sterling si elle continue à vaincre Sadiq Khan – déclarant: « Les criminels craindront à nouveau la police. »

Les voyages gratuits pour la famille du personnel de TfL seront supprimés si Susan Hall est élue maire Crédit : Alamy

Susan Hall se présente comme candidate conservatrice à la mairie de Londres Crédit : Alamy

Elle a déclaré qu’elle assumerait la majorité des coûts en supprimant les laissez-passer des candidats TfL où les collègues du personnel bénéficient d’un trajet gratuit, ce qui coûte à la mairie 160 millions de livres sterling chaque année.

Le reste sera fait en réduisant les dépenses de personnel que M. Khan a laissé monter en flèche depuis son entrée en fonction en 2016.

Mme Hall a déclaré au Sun: «Nous devons trier la Met Police, mettre fin aux scandales et les amener à résoudre à nouveau les crimes.

« En tant que maire, j’investirai 200 millions de livres sterling dans la Met Police, financé par la réduction des déchets à la mairie et à TfL. »

Demain, Mme Hall affrontera les candidats rivaux Dan Korski et Mozammel Hossain lors des premières rafles conservatrices.

Le crime est un domaine clé sur lequel chaque maire en herbe martelera M. Khan s’il est choisi par les membres du parti pour le défier lors des élections de l’année prochaine.

Aménageant son étal, Mme Hall veut donner aux flics des « baguettes de détection de couteau » pour faciliter les arrêts et les recherches.

Elle établira également une unité spécialisée pour lutter contre les cambriolages, les vols et les vols qui, selon les victimes, restent sans réponse.

« Dans le Londres de Sadiq Khan, les personnes vulnérables craignent la police et les criminels non. Si je suis votre candidat, je le ferai démissionner et réparerai cette injustice. Les criminels redouteront la police.

«Je suis le seul candidat à ce concours qui a travaillé à l’hôtel de ville, qui a tenu le Met pour responsable en tant que président du comité de la police et de la criminalité et qui a combattu Sadiq Khan. Je connais ses faiblesses et je sais comment gagner. Vous êtes plus en sécurité avec Susan comme candidate.