Les amis et la famille de Britney Spears “ont planifié une intervention” après avoir craint “qu’elle puisse mourir” avec son comportement “volatil”

BRITNEY Spears est aux prises avec sa santé mentale, incitant ses amis et sa famille à planifier une intervention.

La pop star a soulevé des inquiétudes parmi les fans dans ses récents messages sur les réseaux sociaux.

Instagram/Britney Spears

Les amis de Britney Spears ont prévu une intervention cette semaine[/caption] Getty

Elle a été dégagée de la tutelle de son père en novembre 2021[/caption]

Mais ils ne sont pas les seuls à être déstabilisés, car ses pairs les plus proches ont prévu une intervention avec Britney, 41 ans, a révélé mardi TMZ.

Selon le point de vente, la chanteuse a causé de la détresse à cause de son récent comportement instable.

Une source proche de la star a affirmé qu’elle prenait des médicaments qui la “excitent”, ce qui a contribué à ses actions erratiques ces derniers temps.

L’initié a ajouté que Britney s’était « envolée » à la fois en public et en privé, et avait cessé de prendre les médicaments qui aident à stabiliser son humeur.

Une source inquiète a déclaré à TMZ qu’ils avaient “peur qu’elle meure”.

L’informateur a révélé que son manager avait loué une maison à Los Angeles pendant plusieurs mois, où ils prévoyaient d’emmener Britney sans le savoir pour rencontrer son mari. Sam Asghariun interventionniste et des médecins.

La sœur de la chanteuse Toxic, Jamie Lynn, et ses deux fils n’auraient apparemment pas fait partie du plan.

Selon la source, l’espoir était que l’artiste reste à la maison pendant deux mois pour récupérer grâce à des conseils psychologiques et à des traitements médicaux.

L’intervention était prévue pour le mardi 7 février, mais a changé après que Britney soit devenue “quelque peu consciente” de la situation.

L’idée entière a été abandonnée, bien que la raison pour laquelle elle a été annulée n’ait pas été révélée.

Cependant, selon des sources, Britney a accepté de rencontrer un médecin et avait un rendez-vous mercredi.

Les proches de la princesse de la pop ont affirmé que le rendez-vous “s’était bien passé”.

COMPORTEMENT INQUIETANT

Britney a fait part de ses inquiétudes ces derniers mois avec des publications désordonnées sur les réseaux sociaux et un comportement douteux en public.

Pas plus tard que le mois dernier, elle a été vue en train de dîner dans un restaurant près de chez elle, où des témoins sur place ont affirmé qu’elle “agissait comme une maniaque”.

Dans des séquences vidéo de la soirée partagées par TMZ, on pouvait voir Britney babiller de manière incohérente.

PRÉOCCUPATIONS DES FANS

Toujours en janvier, des députés du département du shérif du comté de Ventura se sont précipités au domicile de Britney à Thousand Oaks, en Californie, pour effectuer un bilan de santé.

Le compte Instagram de la femme de 41 ans a été désactivé et elle a disparu, laissant les fans inquiets pour elle.

Mais quelques jours plus tard, Britney s’en est pris à ses partisans, qualifiant leurs appels d’inquiétude rien de plus qu’une mauvaise farce.

“Comme tout le monde le sait, la police a été appelée chez moi suite à des blagues téléphoniques”, a déclaré Britney. écrit dans un long tweet.

“J’aime et j’adore mes fans mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie.”

Elle a poursuivi: «La police n’est jamais entrée chez moi et quand ils sont arrivés à ma porte, ils ont rapidement réalisé qu’il n’y avait pas de problème et sont partis immédiatement.

“J’avais l’impression d’être éclairé au gaz et d’être victime d’intimidation une fois que l’incident a fait la une des journaux et que les médias l’ont à nouveau présenté sous un jour médiocre et injuste.

“Pendant cette période de ma vie, j’espère vraiment que le public et mes fans auxquels je tiens tant pourront respecter ma vie privée à l’avenir.

“Tout l’amour, B.”

BRITNEY GRATUITE

La tutelle restrictive de Britney a pris fin en novembre 2021 après le mouvement de grande envergure #FreeBritney.

Le juge chargé de l’affaire n’a pas ordonné d’examen médical avant de mettre fin à la tutelle, bien qu’il ait exigé une consultation médicale pendant les 13 années précédentes.

Instagram/Britney Spears

Britney a été vue ” agissant comme une maniaque ” dans un restaurant le mois dernier[/caption] INSTAGRAM/SAM ASGHARI

Sam et son manager ont prévu une intervention pour obtenir son aide[/caption] Getty

Britney était furieuse contre les fans pour avoir appelé la police pour la surveiller pendant une pause sur les réseaux sociaux[/caption]