Les amis d’un activiste assassiné lancent GoFundMe pour pouvoir cesser de travailler et tout gérer – Twitchy

Comme Twitchy l’a rapporté dans un message VIP mercredi soir, le militant d’extrême gauche Ryan Carson a été assassiné dans une rue de New York devant sa petite amie par un suspect qui a été filmé en train de le poignarder à plusieurs reprises à la poitrine. Nous n’avions pas beaucoup entendu parler de Carson, mais il a été pleuré sur X par pas moins que le sénateur Chuck Schumer (bien qu’aucun des messages n’explique comment il « est décédé »).

Il y a eu des rapports selon lesquels la petite amie de Carson, également réveillée, aurait refusé de coopérer avec la police et de leur donner la description du suspect – ni sa race ni son sexe.

Certains médias locaux ont capturé le moment où le suspect du meurtre du militant antifa Ryan Carson à Brooklyn a été arrêté par la police de New York. CBS New York a censuré le visage de Brian Dowling.

Joli t-shirt TV « AC/AB » (All Cops Are Bastards) sur la petite amie là-bas.

Bien que Ryan Carson ait consacré sa vie à l’abolition des forces de l’ordre, un sentiment partagé par sa petite amie militante du BLM, Claudia V. Morales, la police de New York a travaillé d’arrache-pied pour arrêter le suspect noir accusé de l’avoir assassiné dans une rue de Brooklyn.… pic.twitter.com/kySe1eoXAN

Les connaissances de Carson ont déjà lancé une campagne GoFundMe pour 20 000 $… non pas pour les frais funéraires, mais pour les aider à gérer leur stress.

Il lit:

Nous sommes un collectif d’amis proches de Ryan, sous le choc d’une perte brutale. Nous demandons votre aide au nom de son partenaire pour alléger le fardeau et le stress de cette horrible situation afin que nous puissions avoir l’espace et le temps pour faire notre deuil et nous souvenir de Ryan. Les besoins immédiats sont de compenser les coûts liés aux travailleurs qui s’absentent du travail pour faire leur deuil correctement.