Les amis du Britannique disparu Jake Marlowe craignent qu’il ait sacrifié sa vie pour sauver d’autres personnes alors que des hommes armés du Hamas ont pris d’assaut le festival

PALS d’un Britannique porté disparu en Israël après l’attaque terroriste du Hamas, craignant qu’il n’ait sacrifié sa vie pour sauver d’autres personnes, affirmant « qu’il ne s’enfuirait pas ».

Jake Marlowe, 26 ans, travaillait comme agent de sécurité lors d’une rave dans le désert lorsque des militants ont lancé une attaque dévastatrice à la roquette suivie d’un assaut au sol.

6 Les forces du Hamas ont initialement lancé leur attaque contre le festival par voie aérienne Crédit : TikTok

6 Jake Marlowe travaillait comme agent de sécurité au festival lorsqu’il a disparu Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

6 Nathanel Young était caporal dans l’armée israélienne Crédit : Facebook

6 Les festivaliers ont fui pour sauver leur vie alors que les terroristes du Hamas commençaient à tirer Crédit : Twitter

Un autre Britannique, le photographe Dan Darlington, qui était en visite depuis son domicile à Berlin, en Allemagne, est également porté disparu, selon son père David, comme le rapporte la BBC.

Des images et des séquences vidéo choquantes montrent des centaines d’Israéliens terrifiés fuyant pour sauver leur vie tandis que des hommes armés tiraient sans discernement sur la foule lors du festival en Israël, près de la frontière avec Gaza.

Le service de secours israélien Zaka affirme qu’au moins 260 corps ont été retrouvés sur le site, même si le nombre de morts devrait augmenter à mesure que les équipes paramédicales continuent de travailler dans la zone.

Mais les amis du fan d’Arsenal, Jake, ont déclaré que son premier réflexe aurait été de s’assurer que tout le monde était en sécurité avant de penser à lui-même.

Son ami de toujours, Daniel Aboudy, 26 ans, a déclaré : « Il est dur et héroïque, mais aussi attentionné et protecteur.

« Il fera toujours tout ce qu’il peut pour aider tout le monde. »

Et l’avocate stagiaire Lea Sztemberg, 24 ans, d’ajouter : « Son instinct serait d’aider son entourage, pas de fuir. »

Hier soir, famille et amis attendaient désespérément de bonnes nouvelles au téléphone lorsqu’il est apparu qu’un soldat britannique servant dans les Forces de défense israéliennes (FDI) faisait partie des 700 personnes tuées lors de l’attaque surprise de vendredi soir.

Nathanel Young, 20 ans, de Londres, servait comme caporal dans l’armée israélienne.

Sa famille a déclaré sur Facebook : « Nous avons le cœur brisé d’annoncer que notre petit frère a été tragiquement tué hier à la frontière de Gaza. »

Quelque 2 300 personnes ont été blessées par les terroristes du Hamas qui ont également kidnappé plus de 100 personnes, dont de nombreuses lors de la soirée de danse où travaillait Jake.

Il a grandi à Potters Bar, au nord de Londres et a fréquenté JFS, l’école polyvalente du nord de Londres qui était autrefois la plus grande école juive du monde.

Après avoir quitté l’école, il a travaillé comme musicien, gérant de magasin et menuisier.

Le talentueux batteur et guitariste a joué dans plusieurs groupes de metal hardcore avant de déménager en Israël il y a deux ans pour explorer son héritage juif.

Il vit à Ma’a lot, au nord d’Israël, et travaille le jour comme charpentier sur des chantiers de construction.

Mais il exerce également un deuxième emploi à temps partiel en tant qu’agent de sécurité lors de festivals et de concerts.

Vendredi soir, il travaillait au Nature Festival, un événement de musique de transe près du kibboutz Re’im, dans le désert occidental du Néguev, qui a débuté à 23 heures.

L’attaque du Hamas a commencé peu avant l’aube samedi, alors que l’événement qui durait toute la nuit durait depuis quelques heures.

Une attaque à la roquette a été suivie d’un assaut terrestre en tenaille alors que les militants attaquaient la foule des deux côtés.

Un rapport a indiqué plus tard qu’une personne avait été tuée et des dizaines d’autres blessées. Mais le bilan final des victimes devrait être bien plus élevé, avec de nombreuses autres personnes enlevées et emmenées à Gaza.

Jake avait filmé les fusées survolant son téléphone, puis avait appelé sa mère Lisa chez elle à Londres pour lui dire.

Il lui a envoyé un texto une heure plus tard pour lui dire que tout allait bien et qu’il la tiendrait au courant – et a signé : « Je t’aime. »

Depuis, sa famille n’a plus eu de nouvelles de lui.

Cela vient comme…

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec le tir de 5 000 roquettes

Jusqu’à 700 Israéliens sont confirmés morts et des milliers d’autres ont été hospitalisés

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 378 personnes étaient mortes dans les violences qui ont suivi l’attaque surprise du Hamas contre Israël. La grande majorité, 370, se trouvaient dans la bande de Gaza, où 2 200 personnes ont également été blessées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que Gaza serait « réduite en ruines »

Des rapports ont fait état de soldats israéliens kidnappés exhibés sur des véhicules militaires

Le citoyen britannique Jake Marlowe a été porté disparu après avoir assisté à un festival de musique dans le sud d’Israël

Netanyahu a mobilisé les réserves militaires du pays après sa déclaration de guerre

L’attaque a été surnommée « le 11 septembre en Israël » après un « échec embarrassant des services de renseignement »

Lisa, désemparée, attend maintenant à la maison des nouvelles avec le père de Jake, Michael et sa sœur Natasha, a déclaré : « Il m’a appelé à 4h30 du matin pour me dire que toutes ces fusées survolaient.

« Puis, vers 5h30 du matin, il a envoyé un texto pour dire : ‘Le signal est très mauvais, tout va bien, je vous tiendrai au courant, je vous le promets’, et qu’il m’aime.

«Je ne sais pas ce que nous sommes censés faire. J’ai des gens en Israël qui appellent le commandement de la garde intérieure, tout le monde essaie juste d’aider autant qu’il le peut.

« Je lui ai laissé beaucoup de messages WhatsApp mais je n’ai pas pu lui laisser un seul message. [voice] message… Je ne supporte pas d’entendre le téléphone sonner sans recevoir de réponse.

Jake sortait avec Shira Desta, 24 ans, étudiante en orthophonie, depuis six mois.

Elle a déclaré au Sun depuis son domicile en Israël : « Jake a le plus grand cœur et est toujours prêt à aider tout le monde et à faire passer les gens avant lui.

« Il est si doux et patient. Beaucoup de gens se soucient de lui et attendent une mise à jour, nous espérons tous qu’ils le retrouveront sain et sauf.

Le meilleur ami Daniel, qui a rencontré Jake pour la première fois à la crèche et a suivi toutes ses études avec lui, a ajouté : « La dernière fois que nous avons entendu, c’est qu’il escortait les gens et essayait de les éloigner.

« Il faisait tout ce qu’il pouvait dans cette situation pour aider.

« Il y a beaucoup d’images en ligne de personnes et nous les avons parcourues pour voir si nous pouvions le reconnaître, mais nous n’y sommes pas parvenus.

« Jake est un grand fan d’Arsenal, il a aimé Arsenal toute sa vie et il a une grande fascination pour la musique.

«C’est quelqu’un de drôle, confiant, courageux et qui fait toujours passer les autres avant lui.

« Il a une famille très forte qui l’aime tellement. Ils sont engourdis en ce moment.

«Je lui ai rendu visite en juillet. C’était de loin le plus heureux que je l’ai jamais vu de toute sa vie.

Une autre amie, Léa, qui suit une formation d’avocat à Paris, a révélé que Jake compte parmi ses amis des musulmans et des chrétiens et qu’il cherche désespérément la paix au Moyen-Orient.

Elle a déclaré : « Il veut vraiment la paix. Il est tolérant envers les autres religions.

« Il veut un monde pacifique où tout le monde pourrait vivre ensemble.

« Lorsque cela se produisait, le premier réflexe de Jake serait de ne pas s’enfuir pour sauver sa propre vie.

« Son instinct ne faisait que penser aux autres et aider les autres. Il est extrêmement protecteur.

Pendant ce temps, des proches au cœur brisé ont rendu hommage au Britannique Nathanel Young, 20 ans, de Londres, qui a été tué alors qu’il servait dans l’armée israélienne près de la frontière avec Gaza.

Ancien élève de JFS – la même école que fréquentait Jake –, il vivait à Tel Aviv et était membre du 13e bataillon de l’armée.

Sa sœur Gaby Shalev a rendu hommage au fan de hip hop et a déclaré : « Nathanel était plein de vie et de la vie de la fête – il portait le surnom de DJ sur base.

« Il aimait sa famille et ses amis et était aimé de tout le monde. Il aimait la musique et était un DJ talentueux. Toujours prêt à tout pour ses proches. Un oncle et un frère extraordinaires. Il était si heureux en Israël.

Son frère Eliot a ajouté : « Nathanel a toujours eu une forte fierté juive. Depuis son plus jeune âge, il a toujours voulu jouer un rôle important dans la défense de son pays, c’est quelque chose dont il parlait beaucoup.

« Je me souviens quand il avait environ 10 ans et qu’il a appelé, tellement bouleversé par les attaques contre Israël qui se produisaient à ce moment-là.

« Nathanel était aussi un gars pétillant avec qui mes deux petites filles adoraient jouer et étaient toujours ravies de lui rendre visite.

« Alors que Nathanel aurait pu prendre ses journées pour dormir et se ressourcer, il a plutôt découvert où nous étions, qui n’étaient pas toujours aussi proches de lui, et est venu nous rejoindre.

6 Des rapports indiquent qu’au moins 260 corps ont été retrouvés lors du festival de musique. Crédit : Twitter