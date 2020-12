(Opinion Bloomberg) – Pour les amis américains du monde entier, l’élection de Joe Biden est un soulagement. Cela devrait également être un appel à l’action.

Les anciens et futurs partenaires de Washington ont raison de se réjouir. L’équipe de sécurité nationale de Biden est compétente et ancrée par des multilatéralistes engagés. Le président élu a promis de revitaliser les alliances américaines et de diriger des coalitions pour faire face à des défis tels que le changement climatique et la montée en puissance de la Chine. Après le barrage incessant de bagarres, d’insultes, de chantage et de menaces du président Trump, les alliés américains peuvent s’attendre à un accueil plus amical et à un leadership beaucoup plus régulier de la part d’une Maison Blanche Biden.

Dans le même temps, les États-Unis sont affaiblis par la pandémie et les divisions politiques au pays. Biden sera harcelé par l’opposition républicaine au Sénat et distrait par la pandémie et d’autres problèmes internes urgents. Les quatre dernières années ont enhardi les régimes illibéraux dans le monde, et les institutions qui auraient pu les contenir autrefois – y compris l’OTAN et l’Organisation mondiale du commerce – sont sous le choc des assauts de Trump. La restauration d’un système international qui soutient les valeurs démocratiques nécessitera plus qu’un leadership américain éclairé. Les alliés américains devront également faire leur part.

Avant tout, les démocraties européennes et asiatiques devraient faire davantage pour se défendre. Les deux tiers des 30 membres de l’OTAN ne dépensent toujours pas 2% de leur PIB pour la défense, un critère qu’ils ont adopté en 2006. Le Japon et la Corée du Sud devraient accepter des augmentations raisonnables de ce qu’ils paient pour implanter des troupes américaines dans leur pays. (Soit dit en passant, ils doivent enfin résoudre enfin leur propre conflit commercial dommageable.) Les partenaires américains devraient coordonner de nouveaux efforts pour renforcer leurs capacités militaires conjointes, tout comme le Japon l’a fait avec l’Australie, l’Inde et les principaux pays d’Asie du Sud-Est.

Ensuite, les gouvernements qui font l’éloge du multilatéralisme à chaque occasion doivent faire davantage pour le maintenir. S’ils veulent qu’une administration Biden rejoigne les pactes de libre-échange tels que le successeur du Partenariat transpacifique – comme ils le devraient certainement – ils feraient bien d’éviter de faire de nouvelles demandes difficiles aux négociateurs américains. Ils devraient prêter leur énergie et leurs idées à la réforme de l’Organisation mondiale de la santé, du Fonds monétaire international et de l’OMC, plutôt que d’ignorer les problèmes de ces institutions et d’autres, ou de s’attendre à ce que les États-Unis fassent tout cela.

L’histoire continue

Les nations amies doivent également se rappeler qu’il est dans leur intérêt d’aider Biden à remporter quelques succès. Chaque victoire donnera à la nouvelle administration une marge de manœuvre pour faire des compromis ailleurs. Certains gouvernements peuvent ne pas prendre la menace posée par la Chine aussi sérieusement que la plupart des analystes américains, mais ils luttent contre un fort consensus bipartisan à Washington. Ils devraient travailler avec la nouvelle administration pour protéger les chaînes d’approvisionnement et les réseaux de communication critiques de l’influence chinoise, affiner les contrôles des exportations, préserver la liberté de navigation, défendre les droits de l’homme et plus encore.

L’Union européenne semble reconnaître cette opportunité. Il débat d’un plan pour apaiser les tensions sur des questions telles que la fiscalité des entreprises technologiques américaines et construire un nouveau partenariat. Désireux de relancer l’accord nucléaire iranien, l’Europe devrait travailler avec Biden pour le renforcer, en utilisant l’effet de levier généré par les sanctions imposées par Trump, plutôt que d’insister sur un retour inconditionnel. Les pays du Golfe qui ont établi de nouvelles relations avec Israël – et veulent acheter des armes américaines avancées – devraient s’associer aux États-Unis pour relancer un véritable processus de paix au Moyen-Orient. L’Inde pourrait donner un coup de pouce aux efforts climatiques de Biden en s’associant à la Chine et au Japon pour fixer une date ferme pour être neutre en carbone.

De nombreux pays seront tentés de couvrir leur soutien. Ils sont tous trop conscients que le départ de Trump n’est peut-être pas la fin du Trumpisme. Parier lourdement sur l’administration Biden comporte donc un certain risque – mais ce n’est rien comparé au danger de laisser Biden échouer.

Les éditoriaux sont rédigés par le comité de rédaction de Bloomberg Opinion.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable

© 2020 Bloomberg LP