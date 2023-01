Les amis d’école de Shah Rukh Khan étaient dans ‘Mai Hoon Na’ et ‘Om Shanti Om’. Pouvez-vous les repérer?

« Pathaan » de Shah Rukh Khan approche à grands pas et alors que la superstar est sur le point de revenir sur les grands écrans après une interruption de quatre longues années, les fans peuvent à peine attendre. Internet est en effervescence avec de vieilles vidéos de SRK réalisant des cascades et étant le charmeur qu’il est. Maintenant, un utilisateur de Reddit a partagé une information intéressante sur “Mai Hoon Na” qui réchauffe le cœur des gens.

Shah Rukh Khan est allé à l’école St Columba de Delhi en tant qu’étudiant et son groupe d’amis était connu sous le nom de C-Gang, abréviation de “cool gang”, selon un rapport de l’Indiatimes. Le gang complet comprenait SRK ainsi que Bikash Mathur, Vivek Khushalani, Raman Sharma et Ashok Vassan. Vivek et Raman de ce même gang ont un petit rôle éphémère dans ‘Mai Hoon Na’ ! Ils ont joué aux péons devant un guichet d’identification.

En fait, le duo est également apparu dans ‘Om Shanti Om’. Farah Khan leur a donné des rôles parlants dans ce dernier film après avoir été impressionné par leur travail dans ‘Mai Hoon Na, selon le rapport Indiatimes.

Ce n’est pas ça. Le film relativement récent de SRK ‘Raees’ a également été inspiré par le C-Gang. “L’acteur s’est inspiré de ses années d’université, en ce qui concerne le langage corporel et la façon dont il marchait, et les a incorporés dans le film”, a déclaré un initié cité dans un rapport de la mi-journée.

“Quand il est arrivé, il a amené tout le monde avec lui”, a commenté un utilisateur de Reddit. “C’est réconfortant 😍 je suis le meilleur”, a déclaré un autre.

Shah Rukh Khan, au moins dans ses premières années à Bollywood, était connu pour ses références romantiques, mais avez-vous déjà remarqué le héros d’action qui s’y cache ? Grâce à l’utilisateur de Twitter Pramit, les gens se réveillent avec l’audace de SRK dansant vers la gloire au sommet d’un taxi en mouvement sans harnais pour la chanson ‘Anjaam’ ‘Badi Mushkil Hai’. La vedette de Shah Rukh Khan et Madhuri Dixit est sortie en 1994.

Regardez la vidéo ici.

“Pas d’écran vert. Pas de fils. Pas de rembourrage. Le mec l’envole littéralement dans un ensemble tout blanc ! On pourrait penser qu’ils vont commencer à tricher pour contourner cette cascade. mais non! Ça devient de plus en plus sauvage. Shah Rukh Khan est fou de faire des choses comme ça”, a écrit Pramit dans son tweet.

