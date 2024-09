Les amis de Taylor Swift étaient initialement prudents à propos de Travis Kelce

Lorsque Taylor Swift et Travis Kelce ont entamé leur relation l’automne dernier, de nombreux sceptiques se sont fait jour parmi ses fans et dans son cercle d’amis. Certains de ses amis de premier plan se seraient inquiétés de la relation de la pop star de 34 ans avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City jusqu’à ce qu’il les conquiert.

Même si tout le monde est désormais fermement du côté de Swift et Kelce, un Vie et style La source a admis que « certains de ses amis ont vu des signaux d’alarme » au début de leur histoire d’amour. « Ils ne lui faisaient pas confiance, pensaient qu’il n’était qu’un athlète prétentieux et l’ont avertie de faire attention », a noté la source. « Mais ils ont eu tort. Tout le monde adore Travis maintenant. »

Taylor Swift, Travis Kelce.

Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images pour TAS Rights Management

En octobre 2023, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Selena Gomez était « inquiète » pour son amie de longue date lorsque le comportement de Swift a soudainement changé. « Selena pense que le fait que Taylor aille à des matchs et se promène dans New York immédiatement après avoir rencontré Travis est quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout », a déclaré une source proche du dossier. Page six. « Historiquement, Taylor a toujours été très privé sur tout, et maintenant avec ça [relationship]elle est tellement ouverte à ce sujet que c’est très étrange pour Selena. » À l’époque, Swift venait de sortir de sa relation discrète de six ans avec Joe Alwyn.

Le mannequin Gigi Hadid aurait également été inquiet que l’interprète de « Shake It Off » « en fasse trop, trop tôt » avec Kelce, selon Nous Hebdomadaire. Cependant, Hadid a mis fin à ces rumeurs dans les commentaires d’un post Instagram de Perez Hilton. « J’ai quelques jours de retard pour ce tag. Mais la presse n’a-t-elle pas essayé cela la semaine dernière avec Selena ? [Gomez]« Laisse faire… nous sommes tous aux anges pour notre fille. Point final », a-t-elle écrit.

Il y a peut-être eu une certaine hésitation à huis clos – les athlètes n’ont pas toujours la meilleure réputation en matière de fidélité dans les relations. Mais ses amis se sont montrés présents à maintes reprises non seulement pour soutenir Swift, mais aussi pour s’assurer qu’ils se présentent également pour Kelce. Ils forment un ensemble commun. Vie et style Insider a résumé : « Ils font toujours de l’autre une priorité parce que c’est ça pour eux. Ils sont la fin heureuse de la vie réelle de l’autre, pas un coup de pub. » Nous adorons les histoires de fin de partie !

