Les amis de Shanquella Robinson auraient choisi les funérailles

La mère de Shanquella Robinson, Salamondra Robinson, affirme que lorsque les compagnons de voyage de sa fille lui ont rendu visite, ils se sont concentrés sur les vêtements qu’ils porteraient aux funérailles, ABC Nouvelles rapports. Salamondra soutient qu’ils n’ont jamais partagé qu’une bagarre s’est produite mais a sangloté quand elle a mentionné l’accusation.

Après avoir reçu l’appel téléphonique inquiétant que sa fille de 25 ans avait peut-être eu une intoxication alcoolique, elle est devenue méfiante étant donné qu’un médecin n’avait pas encore examiné Shanquella. Salamondre a dit nouvelles de l’ABC l’ami avec qui elle a parlé a déclaré que le médecin avait recommandé que le diplômé de l’État de Winston-Salem soit emmené à l’hôpital, mais les “amis” ont refusé, affirmant que les frais de 5 000 $ étaient trop chers. Salamandra a alors déclaré que sa fille avait une assurance, mais l’homme a rétorqué que l’établissement n’acceptait que de l’argent liquide.

Salamondra rapporte qu’elle a reçu un autre appel expliquant qu’à l’arrivée d’une ambulance, sa fille ne répondait pas et que les ambulanciers ont tenté de la réanimer en vain. La mère en deuil a révélé à ABC Nouvelles,

“Il a dit qu’il était désolé que Shanquella soit décédée. Il n’était même pas émotif, bouleversé ou rien à ce sujet. Elle a poursuivi: «Ce n’était rien que je pouvais faire. C’est juste mon coeur, juste émietté. Je n’ai même pas pu rejoindre mon enfant. Elle était à 2 000 milles.

Les autorités mexicaines ont ensuite publié le rapport de police indiquant que Shanquella était décédée d’un arrêt cardiaque.

Alors que Salamondra était en deuil, elle a reçu de manière inattendue un appel anonyme indiquant,

«Ils étaient là-bas en train de combattre cette fille. Ils étaient là-bas en train de la combattre. Je ne sais pas pourquoi ils continuent de parler d’empoisonnement à l’alcool.

Lorsque les amis ont rendu visite à Salamondra chez elle à Charlotte, en Caroline du Nord, elle les a confrontés aux informations qu’elle avait reçues.

“Ils pleuraient et disaient qu’ils ne s’étaient jamais disputés. Ils s’assoient même ici et disent qu’ils choisissaient ce qu’ils portaient à l’enterrement.

Alors que la famille de Shanquella organisait ses funérailles, elle a reçu un appel téléphonique choquant qui contredisait le récit de ses amis sur les événements ainsi que le rapport de police. Salamondre a dit ABC Nouvelles,

“Quand ils m’ont appelé et que l’autopsie est revenue, tout était logique.”

Selon le certificat de décès mexicain de la jeune femme de 25 ans, elle est décédée d’une grave blessure à la moelle épinière et d’une luxation de l’atlas (cou disloqué). Shanquella est décédée environ 15 minutes après avoir contracté les blessures susmentionnées, indique le rapport.

La mère en deuil a dit à ABC,

« Je n’arrivais pas à y croire. Oh, nous avons juste eu mal au ventre.

Salamondra a décidé d’interroger l’un des amis qui habitait à proximité.

«Il a éclaté en sueur et il est sorti de sa chemise. Il transpirait tellement. C’était comme si ça le rongeait”.

Juste au moment où la famille pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, une vidéo a été publiée en ligne montrant Shanquella battue alors qu’elle était nue. Ses autres amis ont regardé et encouragé l’altercation. Un ami masculin enregistrant l’agression peut être entendu dire,

“Quella peux-tu au moins riposter ?”

Le père du propriétaire de l’entreprise a été dérangé après avoir visionné la vidéo racontant abc,

“Tous les 6 ont eu l’opportunité de mettre fin à cette situation. Ni l’un ni l’autre n’ont rien fait à ce sujet. Qu’est-ce qui leur donne le droit de prendre une vie? Ne lui a donné aucune sorte de soins. Aucune aide. Je peux juste sentir sa souffrance madame – le dernier souffle qu’elle a pris hors de son corps… “

La famille tente de rester forte alors que Salamondra est déterminée à ce que les faits soient révélés.

“C’est dur mais je veux que le monde le voie. Je veux que tout sorte parce que je veux que justice soit rendue à mon enfant.

Grâce aux utilisateurs des médias sociaux qui ont mis l’affaire au premier plan, les autorités mexicaines ont donné la priorité à l’enquête sur l’incident et à la punition des coupables.

Un mandat d’arrêt a été émis contre l’un des amis qui a attaché Shanquilla avec les autorités déclarant qu’elle est la partie “probablement responsable”. Les responsables citent que l’agression était une “attaque directe, pas un accident”.

Il est important que la communauté continue de sensibiliser et de plaider pour que toutes les personnes qui ont agressé Shanquella soient traduites en justice. Le seul ami qui a reçu un mandat d’arrêt pourrait être déclaré non coupable si l’affaire est jugée, car on ne sait pas quel coup a causé les blessures mortelles.

#JusticeforShanquellaRobinson