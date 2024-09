Les amis de Renee Zellweger s’inquiètent de son mariage avec Ant Anstead

Bien que Renee Zellweger et Ant Anstead se fréquentent depuis 2021, ils ne se sont pas encore fiancés, bien que des sources proches du couple affirment qu’ils le sont de manière informelle. Ils sont assez discrets sur leur belle histoire d’amour, mais un projet de mariage serait en cours et le couple pourrait renoncer à un accord prénuptial.

Des initiés ont récemment déclaré Magazine Vie et Style que tout en pensant à leur vie de couple marié, Zellweger ne voudrait apparemment pas signer de contrat de mariage.

« Renée va absolument épouser Ant, ils mettent de l’ordre dans leurs affaires », ont déclaré les sources au média. « C’est juste une question de timing, et de décider s’ils veulent le faire cet hiver ou au printemps prochain, une fois que toute la promotion de son film sera terminée. »

« Elle a décidé qu’ils n’avaient pas besoin de passer leur temps à négocier des contrats de mariage avec des avocats », ont-ils ajouté. « Elle trouve l’idée de commencer un mariage avec un plan d’urgence pour qu’il se termine vraiment déplaisante. Ils sont follement amoureux et ont donné à leur relation beaucoup de temps pour dépasser le stade de la lune de miel et voir que c’est bien plus qu’un simple engouement. »

Cependant, bien que Zellweger soit un grand romantique, ses amis seraient profondément préoccupés par sa décision.

« C’est une vraie romantique, ce qui est adorable, mais compte tenu de tout l’argent en jeu, beaucoup de gens pensent qu’elle est stupide de ne pas se protéger au cas où les choses tourneraient mal », ont déclaré les sources au média. « Son entourage essaie de la raisonner gentiment et de la convaincre que le meilleur moment pour régler toutes ces choses est avant qu’il y ait des problèmes, mais Renée ne veut pas l’écouter, elle a pris sa décision. »

Renée Zellweger et Ant Anstead

Photo de MEGA/GC Images.

Pour ceux qui ne le savent pas, Anstead et Zellweger ont commencé à sortir ensemble en juin 2021, gardant un profil incroyablement bas, bien qu’ils soient deux stars de premier plan. (Fait amusant : le Frères de la propriété (ils ont déjà déclaré qu’ils étaient les ailiers officieux de cette relation de célébrités, la regardant s’épanouir sous leurs yeux !)

Dans une interview précédente avec Le Bazar d’Harperle Cas 39 L’actrice a fait de rares commentaires sur sa relation, la qualifiant de « cadeau » de sa défunte amie Nanci Ryder. Lorsqu’on lui a demandé si sa rencontre avec Anstead était une intervention divine, elle a répondu : « Oui, on plaisante à ce sujet. Elle fait toujours de son mieux. Cela m’a fait sourire. Cela m’a fait sourire d’y penser, oui, la sérendipité de tout cela. »

