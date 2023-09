Les amis de Poutine ont tenté de m’assassiner à trois reprises… Je suis leur ennemi numéro un et maintenant la police britannique enquête sur un nouvel « ordre de tuer »

Les policiers britanniques enquêtent sur un prétendu ordre d’assassinat émanant des amis de Poutine contre un exilé russe qui affirme avoir fait l’objet de trois tentatives d’assassinat.

Igor Sychev, 48 ans, a récemment reçu sa dernière menace de mort – vue par The Sun – qui promet de faire passer son meurtre pour un « suicide empoisonné » ou un « accident de chute anormal ».

Igor Sychev souriant avec le drapeau letton derrière lui – le pays qui lui a offert refuge après avoir fui la Russie Crédit : Igor Sychev

Igor avec son jeune bébé qu’il n’a pas vu depuis sept ans Crédit : Igor Sychev

Le père de deux enfants a quitté son monde en mars 2016 lorsqu’il a fui la Russie après de multiples menaces contre sa famille et des tentatives présumées de mettre fin à ses jours.

Cela s’est produit après qu’il ait poursuivi en justice son ancienne entreprise PhosAgro – détenue et dirigée par des oligarques et des amis de Poutine – pour ne pas l’avoir payé.

Un porte-parole de la société a déclaré au Sun qu’ils avaient « fait l’objet de nombreuses allégations farfelues et non fondées de la part de M. Sychev ».

Mais Igor a déclaré que les conséquences du conflit ont alimenté près d’une décennie de souffrance.

Réfugié en Lettonie depuis 2018, Igor a expliqué qu’il vit dans la peur constante d’être tué après neuf années de cauchemar qui ont vu sa vie sombrer dans le désespoir.

Il a perdu son emploi, sa maison, sa famille et enfin son pays.

Igor craint que les menaces de mort et les tentatives d’assassinat soient liées à l’affaire en cours, mais cela ne l’a pas empêché de riposter.

« Je veux juste obtenir justice », a-t-il déclaré au Sun.

Dans des enregistrements d’appels téléphoniques également entendus par The Sun – et qui ont également été soumis à la police lettone et britannique – Igor a été averti que lui et sa famille seraient tués s’il n’abandonnait pas l’affaire.

La menace contre la vie du Russe en exil est devenue si grave ces dernières semaines que les autorités lettones lui auraient demandé de bénéficier du programme de protection des témoins.

Igor a passé deux décennies à travailler pour PhosAgro, la société russe d’engrais, et en 2014, il a aidé l’entreprise à régler des différends fiscaux très médiatisés.

« J’ai parfaitement fait ma part du travail et j’étais censé recevoir une récompense équivalant à un pour cent des actions », a-t-il affirmé.

Au lieu de cela, il a allégué que l’entreprise l’avait trompé et avait refusé de payer ce qui lui était dû.

Igor a intenté une action en justice contre eux au Royaume-Uni.

Et pendant que l’affaire était en cours, il a été victime de trois accidents de voiture presque mortels à Moscou.

Avec une répétition effrayante, dans chaque expérience déchirante, « une roue s’est envolée et les freins ont été éteints et deux voitures sur trois étaient en morceaux ».

Une vidéo horrible montre le moment où une voiture a perdu une roue et s’est précipitée sur l’autoroute avec une éruption d’étincelles avant de s’écraser.

Je suis devenu leur ennemi numéro un parce que je les ai ridiculisés Igor Sychev

Des photographies montraient également les conséquences des tentatives d’assassinat présumées : trois Jeeps flambant neuves endommagées de manière irréparable.

« Le plus important, c’est qu’ils ont essayé de les présenter comme des accidents de voiture… c’était un pur miracle que j’aie survécu », a-t-il déclaré.

Igor a affirmé que les enquêteurs russes avaient confirmé que les véhicules avaient été délibérément altérés et qu’une affaire pénale avait été ouverte.

« Peu de temps après, l’affaire a disparu sans aucune trace documentaire », a-t-il déclaré.

En échange de sa survie, Igor a affirmé que les autorités russes avaient intenté contre lui une affaire pénale « fabriquée » et que sa maison avait rapidement été perquisitionnée par la police.

Il a décrit comment des hommes armés sont venus chez lui avec des chiens, l’ont menacé, lui et sa femme très enceinte, lui ont volé son passeport et ont annoncé qu’il serait arrêté dans huit jours.

«Quand ils pensaient que j’étais leur otage, [PhosAgro] « Des associés m’ont contacté pour exiger que je cesse de les poursuivre devant le tribunal et que je verse 3 millions de livres sterling à la police russe en guise de pot-de-vin », a affirmé Igor.

L’homme de 48 ans a réussi à fuir le pays en utilisant un deuxième passeport secret conservé à l’ambassade du Royaume-Uni.

Pourtant, même en dehors de la Russie, la sécurité lui échappait toujours.

Igor a été victime de trois accidents de voiture dangereux et presque mortels à Moscou Crédit : Igor Sychev

L’épave d’une nouvelle Jeep après un accident qui, selon Igor et les enquêteurs russes, était le résultat d’une altération délibérée Crédit : Igor Sychev

Les dégâts causés à une deuxième Jeep après ce qu’Igor prétend être une autre tentative d’assassinat Crédit : Igor Sychev

« Quand ils ont réalisé que j’étais plus malin qu’eux, je suis devenu en quelque sorte leur ennemi numéro un parce que je les avais ridiculisés », a-t-il affirmé.

« Je suppose que c’est la principale raison pour laquelle ils me détestent autant.

« Ils ont déployé tellement d’efforts dans cette affaire criminelle fabriquée contre moi. »

Igor a secrètement réalisé une série d’enregistrements de menaces prétendument émanant de représentants de PhosAgro, dans lesquels ils tentent constamment de le terrifier pour qu’il mette fin à sa bataille contre l’entreprise.

Les menaces sont désormais entre les mains de différentes forces de police et comprennent, comme le déclare l’avocat d’Igor, des « menaces d’élimination physique ».

Dans un enregistrement, on entend un homme crier en russe : « Vous pouvez être tué aujourd’hui ou demain. »

« Vous allez perdre votre femme et vos enfants », a menacé un autre appelant.

« Pourquoi as-tu besoin de cette guerre ? »

Comme la plupart des appels et des courriels adressés à Igor provenaient de Grande-Bretagne, il a maintenant demandé à la National Crime Agency du Royaume-Uni d’enquêter.

L’inspecteur-détective Michael O’Sullivan de la police de la ville de Londres a déclaré qu’il étudiait ces allégations.

« Nous avons reçu un rapport faisant état de communications malveillantes. Nous traitons de telles allégations avec sérieux », a-t-il déclaré au Sun.

« Nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires à ce stade. »

Le porte-parole de la National Crime Agency a déclaré au Sun : « Nous ne commentons pas l’existence ou non d’enquêtes individuelles. »

DES MENACES DE MORT Une liste traduite de certaines des menaces reçues par Igor : « Tu ne comprends pas que tu peux être tué aujourd’hui ou demain, Igor ?! D’autant plus que tout le monde sait que tu es à Riga, tout le monde le sait ! »

« Arrête ça, tu vas te sauver la vie, tu comprends ? »

« Igor, je te le demande : abandonne tout ça ! Renoncez, je vous en supplie ! Vous perdrez votre femme et vos enfants ! Pourquoi as-tu besoin de cette guerre, dis-moi ?! »

« Ce problème peut être résolu de différentes manières, mais il existe bien sûr un risque pour vous que nous pouvons éliminer afin qu’ils n’ordonnent pas de vous tuer »

« Tu n’auras pas la vie… » Igor a également la preuve de plusieurs courriels provenant d’expéditeurs inconnus, joignant des devis pour des funérailles prépayées, tant pour lui que pour les membres de sa famille.

Le 22 mai, Igor a déclaré avoir reçu le message qu’il redoutait le plus : un courrier électronique d’un homme qui « est tombé sur des informations et des preuves sur des projets d’assassinat contre [Igor] ».

L’expéditeur mystère a écrit : « Igor, je souhaite attirer votre attention sur ce qui suit : Ordre de vous tuer.

« Par un poison pour faire croire à un suicide, ou par une chute anormale pour faire croire à un accident. »

Des jours d’e-mails ont suivi avec d’autres confirmations présumées, notamment « les menaces contre votre vie sont réelles » et « ils doivent terminer la mission le plus rapidement possible ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il continue de se battre dans cette affaire, Igor a répondu : « La question est difficile.

« Cela dure depuis neuf ans et laisser tomber ce serait insensé. Je veux juste obtenir justice. »

Faisant référence aux tentatives d’assassinat présumées, il a déclaré : « PhosAgro voulait mettre un terme rapidement à toute cette affaire, clore cette histoire.

« Ils voulaient le faire selon leurs conditions. Mais ils n’ont pas pu. »

Mais Igor craint de nouvelles représailles pour son refus de se retirer ou de se taire.

« La situation empire et j’ai encore plus peur pour ma vie, car maintenant ils ont tellement ruiné leur réputation », a-t-il déclaré.

« Ils veulent sauver la face et mon meurtre résoudrait beaucoup de problèmes pour eux. »

En ce qui concerne sa famille, il a ajouté : « J’espérais qu’en divorçant de ma femme, cela leur apporterait une certaine sécurité. »

Ils restent en Russie et il n’a vu aucun de ses deux enfants depuis sept ans.

Igor ne retournera probablement jamais dans son pays natal car il reste un homme recherché, poursuivi par la police et des élites très puissantes.

« Même s’ils abandonnent leurs poursuites contre moi, je ne reviendrai pas avant la fin du règne de Poutine et avant que justice ne soit rendue un jour », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de PhosAgro a affirmé que les poursuites judiciaires d’Igor contre eux avaient échoué et qu’il n’avait droit à aucune somme d’argent de la part de l’entreprise.

« Sa dernière tentative de vous contacter est un nouvel exemple désespéré de ses tentatives vouées à l’échec pour soutirer de l’argent à PhosAgro », ont-ils déclaré au Sun.

Malgré toute la peur et la douleur, Igor garde espoir de justice