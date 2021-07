Les amis de Michael Gove critiquent les travaillistes pour avoir politisé la rupture du mariage «triste» du haut conservateur

Les PALS de Michael Gove ont critiqué les travaillistes pour avoir politisé la rupture du mariage « triste » du haut conservateur.

L’allié du gouvernement, Robert Jenrick, a critiqué les appels de l’opposition au patron du Cabinet Office à déclarer publiquement où il vivait comme « épouvantable ».

Les amis de Michael Gove ont critiqué les travaillistes pour avoir politisé la rupture « triste » du mariage du haut conservateur Crédit : PA

L’allié du gouvernement, Robert Jenrick, a riposté aux travaillistes en disant: « Ils n’ont aucune preuve, c’est totalement infondé » Crédit : Getty

Après avoir suggéré que M. Gove avait quitté sa maison familiale, M. Jenrick a riposté: « Ils n’ont aucune preuve du tout, c’est totalement infondé. »

Le secrétaire à l’Intérieur de Shadow, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que M. Gove « devrait clarifier » s’il a enfreint les règles de distanciation sociale lors de la rupture de son mariage avec la journaliste Sarah Vine.

Le couple a annoncé vendredi qu’ils se séparaient après 20 ans.

Mais M. Jenrick a fustigé l’appel – lancé à la lumière du scandale de l’affaire Matt Hancock.

Il a déclaré à Times Radio : « Je pense que c’est épouvantable si les travaillistes ont dit cela.

« Je n’ai vu aucune preuve suggérant quoi que ce soit de ce genre et cela me semble être une affaire entièrement privée pour Michael Gove et sa famille, donc je n’ai pas du tout l’intention de commenter cela.

Nick Thomas-Symonds a déclaré que M. Gove » devrait clarifier » s’il a enfreint les règles de distanciation sociale lors de la rupture de son mariage avec la journaliste Sarah Vine Crédit : Getty

« Je ne pense pas que le Parti travailliste ait des preuves pour étayer cette affirmation. Il semble que ce soit totalement infondé. C’est une affaire personnelle.

« Michael Gove et sa femme sont mes amis.

« Bien sûr, je leur souhaite bonne chance, mais ce n’est pas quelque chose que nous devrions commenter en tant que politiciens et il est très regrettable que le Parti travailliste ait choisi de faire une telle déclaration. »