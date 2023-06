Les amis de la rivière Fox recherchent des participants pour la journée It’s Our Fox River – Shaw Local

Les Amis de la rivière Fox recherchent des particuliers, des organisations et des entreprises pour s’inscrire au prochain événement It’s Our Fox River Day qui se tiendra le 16 septembre.

Le groupe est à la recherche de municipalités, d’organismes et de particuliers pour organiser des événements et se joindre aux festivités. L’événement annuel est une démonstration publique de l’importance d’une rivière saine. Les hôtes peuvent être des organisations ou des particuliers intéressés à organiser des événements tels que le nettoyage des rives, des excursions en pagaie, des activités de restauration et des expositions éducatives.

Contactez l’équipe de planification de It’s Our Fox River Day à [email protected] pour obtenir de l’aide dans la planification de votre événement. Pour vous inscrire en tant qu’hôte ou pour en savoir plus sur l’événement, visitez FOTFR.org.