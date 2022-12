Les amis de la rivière Fox organiseront un salon annuel des arts et métiers de la nature – Shaw Local

Les Amis de la rivière Fox organiseront leur spectacle annuel Nature Arts & Crafts de midi à 16 h le dimanche 11 décembre au Schweitzer Environmental Center, 16N900 Sleepy Hollow Road à West Dundee.

Achetez des cadeaux inspirés par la nature et fabriqués par des artistes locaux au centre, qui devient un pays des merveilles pendant les vacances tandis que les artistes et artisans se réunissent pour montrer et vendre leurs marchandises, selon un communiqué de presse.

Les artistes présenteront des décors de vacances, des créations de fils, des bijoux faits à la main, des produits de boulangerie, des enseignes en bois de grange et plus encore. Des calendriers muraux Friends of the Fox River 2023 et de nouveaux arrangements à feuilles persistantes seront également en vente.

Bien que la plupart des participants à l’événement soient locaux, il y aura également une sélection de bijoux et d’objets fabriqués à la main en Ouganda en soutien à l’école Bwindi Watoto.