Un groupe de pays du Sud a appelé à un « règlement durable » du conflit

La Chine, le Brésil et plus d’une douzaine d’autres membres du groupe des « Amis de la paix » ont appelé à la fin immédiate du conflit entre l’Ukraine et la Russie, le plus haut diplomate de Pékin déclarant que la paix « C’est la seule option réaliste » pour les deux nations.

Convoquée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le conseiller présidentiel brésilien Celso Amorim, l’initiative des Amis de la paix a tenu vendredi sa première réunion ministérielle en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Décrit par Wang comme un forum pour « objectif et rationnel » dialogue sur le conflit, la réunion a réuni 18 pays, pour la plupart du Sud. La Hongrie et la Turquie ont été les seuls membres de l’OTAN à envoyer des diplomates à la conférence.

Dans un communiqué conjoint signé par la Chine, le Brésil et 11 autres participants, le groupe a appelé à une « un règlement global et durable par les parties au conflit par le biais d’une diplomatie inclusive et de moyens politiques fondés sur la Charte des Nations Unies ».

Ce règlement devrait être obtenu en suivant un plan en six points publié par la Chine et le Brésil plus tôt cette année, recommande le communiqué. Le plan appelle les deux parties à s’abstenir de toute escalade ou provocation, à accroître l’aide humanitaire et les échanges de prisonniers de guerre, à s’abstenir de menaces nucléaires et d’attaques contre les infrastructures énergétiques et à participer à une conférence de paix internationale au cours de laquelle toutes les propositions de paix recevront un avis favorable. « discussion équitable ».















« La Russie et l’Ukraine sont des voisins qui ne peuvent s’éloigner l’un de l’autre et l’amitié est la seule option réaliste. » » a déclaré Wang lors de la réunion de vendredi.

« Tous les membres des « Amis de la paix » sont des pays épris de paix. Nous ne sommes pas les créateurs de la crise ukrainienne, ni n’en sommes partie prenante », a-t-il déclaré. « Nous n’avons aucune considération d’intérêt personnel ou géopolitique sur la question ukrainienne. Nous sommes réunis ici pour exprimer notre soutien à la paix et pour être partenaires de la paix entre la Russie et l’Ukraine.»

La déclaration de Wang est tombée dans l’oreille d’un sourd en Occident. S’adressant aux journalistes peu après la réunion, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné la Chine pour avoir déclaré vouloir la paix, tout en autorisant ses entreprises à vendre des composants de matériel militaire à la Russie. « Cela ne correspond pas. » dit-il.

« Les États-Unis devraient cesser de diffamer et de piéger la Chine », a répondu Wang, ajoutant que Pékin « a toujours insisté sur la promotion de la paix et du dialogue et a déployé ses propres efforts pour promouvoir une solution politique ».















Dans un discours prononcé mercredi devant l’Assemblée, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé que « des alternatives, des plans de règlement sans enthousiasme, de soi-disant ensembles de principes » ne profiterait qu’à la Russie, et que seul son propre « plan de paix » en dix points peut résoudre le conflit.

Le plan de Zelensky – qui appelle la Russie à céder le contrôle de la Crimée à l’Ukraine, à payer des réparations et à livrer ses propres responsables aux tribunaux pour crimes de guerre – a été rejeté par le Kremlin comme « détaché de la réalité ».

Moscou est prêt à discuter « des propositions vraiment sérieuses et qui tiennent compte de la situation sur le terrain » La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré la semaine dernière. Tout plan, a-t-elle ajouté, doit impliquer que Kiev retire ses troupes des régions russes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye et s’engage à respecter la neutralité militaire.