Les amis de la mère du Merseyside collectent plus de 35 000 £ dans le but de faire sortir un patient dans le coma de l’hôpital turc | Nouvelles du Royaume-Uni

Les amis d’une mère du Wirral dont le cœur s’est arrêté lorsqu’elle s’est effondrée dans un aéroport en Turquie collectent des fonds pour la ramener chez elle.

Amis et famille de Melissa Kinsella, de Merseysidea déclaré qu’elle était maintenant dans le coma et a affirmé que l’hôpital turc qui la soignait lui facturait près de 2 000 £ pour chaque jour qu’elle passait sous leurs soins.

Elle rentrait chez elle après des vacances en famille à Turquie lorsqu’elle a subi une crise et a cessé de respirer, une page GoFundMe a été créée pour elle.

Rebecca Dath, qui a mis en place la collecte de fonds, a ajouté que Mme Kinsella est maintenant dans le coma, l’hôpital facturant 1 800 £ par jour pour ses soins.

Mme Kinsella, qui a trois enfants, n’avait pas d’assurance couvrant les soins médicaux pendant son absence.

Des amis visent à financer une ambulance aérienne pour Mme Kinsella, afin de la ramener au Royaume-Uni.

Écrivant sur Facebook, Mme Dath a déclaré: « Merci beaucoup à tous, il n’y a pas de mise à jour sur Missy, mais ce que nous savons, c’est qu’une ambulance aérienne pour la ramener au Royaume-Uni coûte 42 000 £.

« Nous avons besoin d’elle dans un hôpital britannique dès qu’elle ira assez bien … GoFundMe prend également ses frais, alors on m’a demandé d’augmenter la … limite pour couvrir une ambulance aérienne et les 1 800 £ par jour à l’hôpital .

« S’il vous plaît, partagez et donnez ce que vous pouvez. »

Jusqu’à présent, plus de 36 000 £ ont été collectés pour les soins de Mme Kinsella.

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) a déclaré: « Nous soutenons la famille d’un ressortissant britannique hospitalisé en Turquie et sommes en contact avec les autorités locales. »

La députée locale de Mme Kinsella, Angela Eagle, a déclaré qu’elle s’était entretenue avec le FCDO et le consulat britannique en Turquie au nom de la famille, « pour s’assurer que tout est fait pour aider la famille à obtenir les meilleurs soins pour Melissa et la ramener au Royaume-Uni en tant que dès que possible ».

Cela vient un mois après qu’une femme britannique mort en Turquie après voyageant là-bas pour la chirurgie de l’anneau gastrique.