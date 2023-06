Les amis de la bibliothèque publique de Yorkville recherchent des livres pour la vente de livres d’occasion – Shaw Local

Les Amis de la bibliothèque publique de Yorkville planifient la vente annuelle de livres usagés et acceptent les dons de livres usagés de tous types. Envisagez de faire don de livres usagés pour adultes et enfants, ainsi que de CD, de DVD et de puzzles à la bibliothèque publique de Yorkville.

Les dons peuvent être déposés à la bibliothèque pendant les heures normales d’ouverture. La bibliothèque, au 902 Game Farm Road, est ouverte de 9 h à 19 h du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h le vendredi et de 9 h à 16 h le samedi. Les dons peuvent également être récupérés. Pour plus d’informations, appelez le bureau de prêt au 630-553-4354 x100.

La vente aura lieu lors des Hometown Days, les samedi et dimanche 2 et 3 septembre.