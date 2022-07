Les amis de la bibliothèque font une différence dans la communauté – Shaw Local

Le programme de lecture d’été de la bibliothèque publique de Yorkville est bien avancé et se poursuivra jusqu’en juillet. Les enfants de tous âges, ainsi que les adultes, sont invités à lire tout au long de l’été et à partager leurs livres et une phrase décrivant ce qu’ils ont ressenti à propos du livre. Ce programme est parrainé par les Amis de la bibliothèque de Yorkville.

Les Amis de la bibliothèque de Yorkville sont un groupe de personnes qui croient en l’importance de la bibliothèque pour une communauté et que le soutien organisé des citoyens concernés contribue au succès des programmes et des services de la bibliothèque.

Les Amis organisent leurs réunions à 10h05 le deuxième lundi de chaque mois via Zoom. L’objectif du groupe est d’attirer l’attention sur les services et les besoins de la bibliothèque, d’aider à renforcer et à étendre les services de la bibliothèque et de collecter des fonds pour la bibliothèque. Les fonds recueillis par les Amis sont utilisés pour des projets de bibliothèque, des programmes et l’achat d’équipements spéciaux. Appelez la bibliothèque au 630-553-4354 pour un lien de réunion Zoom

Il existe de nombreuses opportunités de bénévolat pour les membres des Amis, y compris la prochaine vente annuelle de livres d’occasion pendant le week-end Hometown Days, les 3 et 4 septembre.

Faites une différence dans votre communauté en devenant un Ami et soutenez la bibliothèque.