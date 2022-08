Les amis de la bibliothèque DeKalb acceptent les dons pour les ventes de livres d’octobre – Shaw Local

DeKALB – Les amis de la bibliothèque DeKalb acceptent les dons de livres, de médias et de puzzles légèrement usagés en préparation de la prochaine vente de livres d’automne de la bibliothèque.

Les dons seront acceptés au bureau principal de la bibliothèque publique DeKalb, 309 Oak St., DeKalb.

Les encyclopédies, manuels, magazines, cassettes vidéo ou tout matériel stocké dans des conditions humides ne seront pas acceptés.

La vente de livres d’automne se déroulera de 9 h à 16 h 30 le vendredi 14 octobre et le samedi 15 octobre et de 13 h à 16 h 30 le dimanche 16 octobre. Tous les profits de la vente seront reversés à la bibliothèque pour soutenir les programmes et acheter des livres et du matériel.

Pour plus d’informations, visitez dkpl.org/friends-of-the-library ou appelez le 815-756-9568, ext. 1030.