Les amis de la bibliothèque de Princeton annoncent une célébration d’une semaine à venir – Shaw Local

Les amis de la bibliothèque publique de Princeton reconnaîtront la semaine des amis de la bibliothèque du 16 au 22 octobre.

Les Amis sont une organisation composée de partisans de la bibliothèque chargés de financer des projets spéciaux ainsi que de compléter le budget annuel de la bibliothèque.

L’un des projets de collecte de fonds les plus réussis que soutient Friends of PPL est la vente de livres d’occasion qui a lieu chaque année en mars, juillet et novembre. Le groupe se fixe un objectif de 10 000 $ à atteindre grâce à ces ventes.

Les événements ont aidé à financer plusieurs projets pour la bibliothèque, y compris l’achat le plus récent de tables dans la salle de réunion Matson.

La vente de livres d’occasion est une entreprise importante pour les bénévoles, mais continue de fournir à l’organisation une méthode efficace pour amasser les fonds nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Chaque année, les Amis soutiennent également le programme de lecture d’été de la bibliothèque.

“Nos bénévoles passent 16 à 20 heures par semaine à travailler dans la salle de vente de livres pour trier, nettoyer et évaluer les livres pour les ventes à venir”, a déclaré la présidente du Conseil des amis, Karen Towns. “En plus de ces bénévoles, nous avons également un groupe qui donne environ 25 heures par semaine pour aider le personnel de la bibliothèque au sein de la bibliothèque.”

L’adhésion des amis est composée de 110 adhésions à vie, individuelles et familiales. Le bénévolat est actif au sein du groupe, et toute personne parmi ses membres qui souhaiterait partager son temps et ses talents est priée de les contacter pour plus d’informations.

Le conseil des amis de la bibliothèque organise une soirée pour reconnaître ses membres de 17 h à 19 h le mercredi 19 octobre dans la salle de réunion Matson.

Les membres sont encouragés à s’arrêter et à rendre visite aux membres du conseil d’administration pour voir comment les Amis ont soutenu la bibliothèque au fil des ans et profiter de rafraîchissements légers.