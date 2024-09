Les amis de Jennifer Lopez sont « dégoûtés » par Ben Affleck ; l’attitude « pragmatique » de sa meilleure amie est… | Hollywood

Les amis de Jennifer Lopez sont les plus grands ennemis de Ben Affleck et ont été l’épaule sur laquelle pleurer pour le premier depuis la rupture. Leah Remini a été l’une des confidentes du groupe de soutien de Lopez au cours du divorce de ce dernier. Remini et le chanteur de 55 ans se sont réconciliés après la rupture après avoir eu une longue amitié intermittente. Dans ces moments difficiles, elle a été un stimulant de confiance et une bouée de sauvetage pour le chanteur de On The Floor. Les amis de Jennifer Lopez sont « dégoûtés » par les actions de Ben Affleck et Leah Remini est devenue une source vitale de soutien. (@jlo/Instagram, @leahremini/Instagram)

Les amis de Lopez détestent Ben Affleck

Une source proche a révélé au magazine OK ! : « Leah est un personnage extrêmement coriace. Elle a dû l’être après tout le stress qu’elle a enduré aux mains de la Scientologie. Son attitude pragmatique et sans concession est une musique aux oreilles de J.Lo en ce moment, car elle a passé tant de mois à être torturée par Ben à propos de la perspective d’une éventuelle réunion. »

Remini et d’autres amis pensent qu’Affleck a mal géré le divorce car « tous les amis de J.Lo sont dégoûtés par Ben en ce moment ». La source a souligné que Remini n’est « pas une personne vengeresse » et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Ainsi, « Ben serait intelligent de ne rien faire de plus pour contrarier J.Lo », ont-ils ajouté.

La source a également déclaré au média : « Leah traverse actuellement sa propre rupture, même si elle se déroule de manière très amicale à tous égards, mais le moment est bon car elle peut être aux côtés de J.Lo sans interruption et ils peuvent s’entraider dans leur nouvelle normalité. » Remini a divorcé de son mari de 21 ans, Angelo Pagán, seulement 9 jours après que Lopez ait demandé le divorce.

Le lien de guérison entre Lopez et Remini

La décision de Lopez d’épouser Affleck « a pratiquement ruiné leur amitié ces deux dernières années », a déclaré la source au média. Cependant, la source a ajouté : « Ils sont de nouveau en bons termes et plus proches que jamais et elle assume désormais le rôle de coach de facto de J.Lo en matière de divorce. Elle est plus qu’heureuse de s’en charger et de lui apporter tout le soutien dont elle a besoin. »

Étant donné que tous deux sont en plein milieu de leurs malheurs conjugaux, ils se soutiennent mutuellement. Ils ont révélé au média : « Jennifer voulait le soutien de son amie. Cependant, Leah a vu ce qui se passait et lui a dit sans détour qu’épouser Ben était une mauvaise idée. » Les deux ne pouvaient pas avoir de meilleur moment pour se rapprocher que de pouvoir « s’appuyer l’un sur l’autre » au milieu de leurs divorces.