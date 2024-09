Les amis de J.Lo s’inquiètent de l’utilisation de « l’alcool comme béquille » dans le cadre de son divorce avec Ben Affleck | Hollywood

Jennifer Lopez a inquiété ses amis, car elle aurait recours à l’alcool pour apaiser la douleur de son divorce avec Ben Affleck. Son entourage craint que la chanteuse ne sombre dans un abîme sombre si elle continue sur cette voie. J.Lo a récemment posté sur Instagram qu’elle avait bu un verre de sa marque d’alcool, le cocktail Delila Margarita. Une source a affirmé qu’elle avait eu besoin de courage liquide avant de rencontrer son ex-mari, Affleck. Les nouvelles habitudes de consommation d’alcool « sociales » de Jennifer Lopez inquiètent son entourage. (@jlo/Instagram)

À lire aussi : La réponse non censurée de Selena Gomez aux haters qui la « victimisent » en raison de son incapacité à avoir des enfants : « Qu’ils aillent se faire foutre… »

J.Lo parle de l’alcool après son divorce avec Affleck

Les sources ont révélé à RadarOnline : « Le fait qu’elle ait eu besoin d’alcool avant sa dernière rencontre avec Ben en dit long. Elle semble se soigner elle-même et incapable de gérer la dure réalité de ce divorce sans un quelconque remontant. » Elles ont ajouté : « Elle avait l’habitude de boire uniquement en société, mais cela fait désormais partie de sa routine quotidienne et les cocktails qu’elle prépare sont apparemment mortellement forts. »

Le chanteur de On The Floor et Affleck se sont séparés pour la première fois en 2004 après avoir été fiancés pendant deux ans, puis ont ravivé leur romance en 2021. L’ancien couple s’est marié en 2022, mais a demandé le divorce deux ans plus tard, en août 2024.

La source a déclaré au média : « J.Lo n’était pas préparée à cette rupture. Elle pensait sincèrement qu’ils allaient surmonter leurs problèmes, mais Ben a jeté l’éponge et est parti. Il l’a laissée complètement détruite. »

A lire aussi : Jennifer Lopez et Ben Affleck, de retour à l’école, ont l’air « cool et cordiaux » : le divorce est-il annulé ?

J.Lo inquiète ses amis à cause de sa consommation d’alcool

Lopez a dû faire face à de nombreuses critiques pour sa ligne d’alcool, car elle avait longtemps eu la réputation d’être une abstinente. Les critiques l’ont également critiquée pour avoir lancé une marque d’alcool alors que son mari de l’époque était connu pour avoir des problèmes d’alcool.

Cependant, comme elle l’avait expliqué plus tôt, « je sais que beaucoup de gens ont dit : « Oh, elle ne boit même pas. Qu’est-ce qu’elle fait avec une ligne de cocktails ? » C’était vrai depuis longtemps. Je ne buvais pas. Il y a quelques années, comme vous pouvez le voir sur plusieurs photos de moi prises au cours des dix, peut-être quinze dernières années, je prenais un cocktail de temps en temps. J’apprécie un cocktail de temps en temps. »

Depuis, les amis de la femme de 55 ans s’inquiètent de voir sa nouvelle consommation d’alcool « sociale » se transformer en habitude risquée. Une source proche a révélé au média : « Elle est vraiment en difficulté émotionnelle en ce moment et la grande inquiétude de ses amis est qu’elle utilise l’alcool comme une béquille. J.Lo dit que quelques verres pour se détendre sont le minimum qu’elle mérite, ce qui est un point de vue juste – mais cela semble tellement inhabituel. »