Les PAL de Gracie Spinks assassinées ont juré d' »obtenir justice » après avoir été « abandonnée par ceux qui la protégeaient ».

Le mannequin blond de six pieds, 23 ans, aurait été tué par un homme qui l’a harcelée après qu’elle ait refusé ses avances.

Gracie Spinks, 23 ans, a été mortellement blessée alors qu’elle s’occupait de son cheval bien-aimé vendredi matin Crédit : Instagram

Pals a déclaré que Gracie avait récemment été « dérangée par un homme étrange qui était totalement obsédé par elle » Crédit : Facebook

Fleurs sur les lieux à Duckmanton, Derbyshire Crédit : Ashley Kirk

Michael Sellers, 35 ans, aurait mortellement blessé Gracie alors qu’elle s’occupait de son cheval bien-aimé Paddy vendredi matin à Duckmanton, dans le Derbyshire.

Son corps a ensuite été retrouvé peu de temps après à travers des champs à un demi-mile de distance dans un apparent meurtre-suicide.

Sellers, de Sheffield, serait un ancien collègue de travail.

Pals a raconté comment Gracie avait déposé une injonction contre lui après qu’il soit devenu « obsédé par elle » après un rendez-vous et qu’il ait continué à se présenter aux écuries.

Ils ont déclaré que l’aspirante à la compétition et au saut d’obstacles avait raconté comment elle avait récemment été « dérangée par un homme étrange qui était totalement obsédé par elle ».

Maintenant, le Sun Online peut révéler qu’un certain nombre d’amis de Gracie prévoient de se manifester et de dire à la police comment elle a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes.

L’un d’eux a déclaré: « Elle a été abandonnée par ceux qui étaient là pour la protéger. Les signes étaient là depuis le début. »

Un autre a déclaré hier soir: « La mort de Gracie a laissé sa famille, ses amis et toute une communauté dépourvus et le cœur brisé. Nous obtiendrons justice pour elle. »

Les amis de Gracie prévoient de « obtenir justice » pour elle

Les copains au cœur brisé de Gracie prévoient d’organiser une veillée le 28 juin Crédit : Instagram

Gracie a été tuée alors qu’elle s’occupait de son cheval bien-aimé Paddy dans les écuries de Duckmanton Crédit : Ashley Kirk

Le vœu intervient alors que ses amis au cœur brisé prévoient d’organiser une veillée le 28 juin pour se souvenir de sa vie et intensifier leur demande de justice.

Les amis de Gracie ont déjà collecté des milliers de dollars sur une page GoFundMe pour s’occuper de Paddy.

Son amie Abbey Griffin, qui a lancé la collecte de fonds, a déclaré: « Gracie était une belle fille, à seulement 23 ans, elle avait déjà touché la vie de tant de gens et quels magnifiques souvenirs elle laisse derrière elle.

« Juste pour vous informer que tous les dons seront remis à la famille de Gracie pour prendre soin de Paddy, son cheval qu’elle laisse derrière elle. C’est à la demande de sa famille. Merci à tous. »

Elle a ajouté: « Si vous connaissiez Gracie, vous sauriez aussi qu’elle était folle de chevaux et qu’elle avait le plus beau cheval appelé Paddy qu’elle aimait beaucoup. »

Le sympathisant Lawson Howling, parmi des centaines, a écrit: « Il est difficile d’exprimer le sentiment de perte subi par tant de personnes. Elle rayonnait de chaleur et de gentillesse.

« La voir vient égayer votre journée. Un monde aussi cruel ne la méritait pas. Mes plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille. »

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

Kirstie Akeroyd a ajouté: « Repose en paix Gracie, puisses-tu continuer à galoper dans le ciel. »

Dans une publication sur Facebook, la mère de Gracie, Alison Heaton, a rendu hommage à sa « belle fille », qui a été « enlevée de moi, de son père, de son frère et de sa sœur et de tous ceux qui l’aimaient et prenaient soin d’elle ».

Elle a également partagé une photo de Gracie avec le tag « stop violence contre les femmes ».

La police du Derbyshire s’est référée au Bureau indépendant de la conduite de la police (IOPC) après la mort de Gracie – bien qu’elle ait refusé d’en donner la raison.

Les flics ont été accusés de ne pas avoir enquêté sur une cache d’armes trouvée à 100 mètres de l’endroit où elle a été tuée.

Le Sun dimanche a révélé comment un promeneur de chiens avait trouvé un kit de meurtre rempli de couteaux, d’une hache et d’une note disant « Ne mens pas » près de l’endroit où Gracie est décédée, six semaines avant qu’elle ne soit tuée.

Dans un communiqué, les flics du Derbyshire ont déclaré: « Nous pouvons confirmer qu’un membre du public a trouvé un sac contenant des armes à Duckmanton en mai et l’a remis à la police. »

Un porte-parole de l’IOPC a ajouté: « Nous avons été informés qu’un renvoi est effectué par la force.

« Lorsque nous le recevrons, nous procéderons à une évaluation pour déterminer quelle action supplémentaire est nécessaire de notre part. »