Les amis de gauche de Sue Gray dans la fonction publique sont accusés d’avoir divulgué les plans politiques du numéro 10 « pour aider les travaillistes »

Les amis de Sue Gray dans la fonction publique LEFTIE ont été accusés d’avoir divulgué les plans politiques du No10.

Les membres du gouvernement sont furieux que des discussions à huis clos sur les mesures anti-tabac et favorables aux conducteurs aient été rendues publiques.

Les amis de gauche de Sue Gray dans la fonction publique ont été accusés d’avoir divulgué la politique du gouvernement Crédit : PA

Mme Gray était un haut responsable de la fonction publique avant de démissionner de manière sensationnelle plus tôt cette année pour rejoindre l’équipe du leader travailliste Sir Keir Starmer.

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré : « La fonction publique est horrible en ce moment. C’est eux qui tentent de plaire à cette femme, Sue Gray.

« Ce n’est pas une coïncidence si le Blob est si bavard après que Sue Gray a commencé son rôle au sein du Labour. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a eu des entretiens sur les politiques critiques avec seulement une poignée de ses plus proches ministres et collaborateurs.

Les sujets divulgués incluaient une idée visant à interdire efficacement aux moins de 18 ans de commencer à fumer.

La décision de retarder l’interdiction Net Zero sur la vente de voitures neuves à essence et diesel jusqu’en 2035 et de bloquer les conseils qui étendent des zones de 20 mph a également fait l’objet de fuites.

Mme Gray a suscité la fureur plus tôt cette année lorsqu’elle a annoncé qu’elle quittait son poste le plus élevé dans la fonction publique pour rejoindre Sir Keir.

Les critiques ont souligné que lorsqu’elle l’a fait, l’encre était à peine sèche sur son rapport Partygate, qui avait contribué à renverser l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

Mme Gray et le parti travailliste ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle suivait toutes les règles et qu’elle avait été autorisée à travailler pour le parti par l’organisme de surveillance des nominations du Parlement.

Rien n’indique que Mme Gray ait été impliquée dans les fuites.