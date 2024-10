Les amis de Diddy remboursent discrètement les victimes présumées, affirme un avocat

« Beaucoup de gens ont vu cette activité se dérouler, beaucoup de gens l’ont laissée se poursuivre, n’ont rien dit, ne sont pas intervenus » Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo par ANGELA WEISS / AFP via Getty Images

Contenu de l’article Certains noms très médiatisés qui auraient été impliqués dans des agressions liées à l’arrestation de Sean « Diddy » Combs ont discrètement payé ses accusateurs, selon un avocat.

Contenu de l’article Tony Buzbee – qui représente plus de 120 des victimes présumées de Combs – dit à TMZ que « de grandes célébrités… vont être poursuivies en justice pour l’avoir prétendument aidé à commettre et à dissimuler des agressions sexuelles, à moins qu’elles ne règlent à l’amiable ». Buzbee a déclaré au média que son entreprise s’apprêtait à poursuivre en justice plusieurs noms célèbres dont « tout le monde a entendu parler ». Pour éviter un procès et un embarras public, Buzbee a envoyé des lettres et donne à ces vedettes la chance de s’installer tranquillement, et il dit que certains l’ont déjà fait. « Dans chaque cas, en particulier dans les cas comme celui-ci… parce que c’est dans le meilleur intérêt de la victime, nous essayons de résoudre ces problèmes sans engager de poursuite publique et nous l’avons déjà fait avec une poignée d’individus, dont beaucoup vous avez déjà entendu parler », a déclaré Buzbee, selon un rapport publié par le Courrier quotidien.

Contenu de l’article UNprès de nombreuses allégations de femmes l’accusant d’agression sexuelle, Combs, 54 ans, a été arrêté le 16 septembre à Manhattan et accusé de complot de racket et de trafic sexuel, les accusations remontant à des décennies. Buzbee a promis de poursuivre « de manière agressive » les poursuites contre tout délinquant qui aurait été témoin d’abus présumés et serait resté les bras croisés. « Si vous étiez dans la pièce, si vous avez participé, si vous avez regardé l’événement et si vous n’avez rien dit ou aidé à le dissimuler, à mon avis, vous avez un problème », a-t-il déclaré. «Beaucoup de gens ont vu cette activité se dérouler, beaucoup de gens l’ont laissée se poursuivre, n’ont rien dit, ne sont pas intervenus… tous ces individus et entités sont exposés.» Mais il ne sera pas possible de découvrir de sitôt qui sont certains de ces noms notables, a déclaré Buzbee.

Contenu de l’article « Tout le monde se concentre sur les autres célébrités impliquées, qui va être nommée, qui va être dévoilée. Je ne m’attends pas à ce que cela se produise cette semaine », a-t-il déclaré. « Nous voulons nous assurer que si nous nommons des personnes autres que M. Combs, nous avons fait nos devoirs, car cela va créer une tempête de feu, et nous le comprenons. » Selon un acte d’accusation criminel, Combs, qui s’est vu refuser la libération sous caution et est toujours en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, est accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe à se livrer à des activités sexuelles droguées et minutieusement produites. des performances baptisées « Freak Offs » que le rappeur a arrangées, auxquelles il a participé et souvent enregistrées en vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et les victimes recevaient souvent des liquides intraveineux pour récupérer, indique l’acte d’accusation.

Contenu de l’article « Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu’il a réalisés des « Freak Offs » comme garantie contre les victimes, et l’acte d’accusation allègue qu’il a maintenu le contrôle sur les victimes de plusieurs manières, notamment en leur donnant de la drogue, en leur donnant et en menaçant de leur enlever des drogues. un soutien financier ou un logement, en leur promettant des opportunités de carrière, en surveillant leurs déplacements et même en dictant leur apparence physique », a déclaré le procureur américain Damian Williams. Après avoir perquisitionné ses maisons en Californie et en Floride, unLes autorités ont découvert des médicaments, des armes à feu avec des numéros de série effacés et « plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant ». Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Certaines des allégations d’abus alléguées par la police reflètent les accusations de l’ancienne petite amie de Combs, Cassie. Ventura a affronté le triple lauréat d’un Grammy l’automne dernier.

Contenu de l’article Ventura a poursuivi Combs en novembre dernieraffirmant que la star du hip-hop l’avait violée et victime de trafic sexuel au cours de leur relation abusive de 10 ans. Le procès a été réglé un jour plus tard, mais plus tôt cette année, une vidéo de sécurité diffusée par CNN montrait Combs attaquant Ventura dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. Après son arrestation, Combs a fait l’objet de nouvelles allégations d’agression sexuelle alors qu’une femme a porté plainte à New York, affirmant qu’elle avait été violée et droguée à plusieurs reprises au domicile du magnat de la musique et qu’elle était tombée enceinte après l’une de ces rencontres. Une équipe d’avocats a annoncé la semaine dernière qu’elle serait déposer 120 poursuites pour agression sexuelle contre Combs. « Le plus grand secret de l’industrie du divertissement, qui n’en était pas du tout, a finalement été révélé au monde », a déclaré Buzbee lors d’une conférence de presse à Houston la semaine dernière. «Le mur du silence est désormais brisé.»

Contenu de l’article Recommandé par l’éditorial La mère de Sean « Diddy » Combs le défend contre le « lynchage public » Les invités célèbres de Sean « Diddy » Combs savaient quand quitter les fêtes endiablées Une sex tape présumée de Diddy avec une célèbre célébrité aurait été « achetée », selon un avocat Sur les 120 victimes présumées, 25 étaient mineures au moment des agressions présumées. Un individu a affirmé qu’il avait 9 ans lorsqu’il avait été maltraité, a déclaré Buzbee. Les accusations remontent à 1991 et se poursuivent jusqu’à cette année. Combs a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et sa mère a également pris la défense de son fils. « Ces individus ont vu avec quelle rapidité l’équipe juridique civile de mon fils a réglé le procès de son ex-petite amie, ils pensent donc qu’ils peuvent recevoir un salaire rapide en accusant faussement mon fils », a écrit Janice Combs dans un communiqué. partagé sur Instagram par son avocat, Natlie G. Figgers. « De fausses allégations d’agression sexuelle empêchent les véritables victimes de violences sexuelles d’obtenir la justice qu’elles méritent. » Pendant ce temps, les avocats de Combs ont soutenu que les « Freak Offs » étaient entre adultes consentants et ont nié tout abus. « Ils les appelaient ‘Freak Offs’, mais quand j’étais enfant, à la fin des années 70, on les appelait des trios », a déclaré son avocat Marc Agnifilo. TMZ dans leur nouveau documentaire, La chute de Diddy : l’acte d’accusation. [email protected]

