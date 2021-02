CHEYENNE Floyd a été avertie par son amie de ne pas commencer une nouvelle histoire d’amour avec son ex-petit ami Zach Davis, des mois avant qu’elle ne tombe enceinte.

La star de Teen Mom attend son deuxième bébé, et sa première avec son petit ami par intermittence Zach.

Mais dans l’épisode de mardi de l’émission MTV, les fans ont vu que ses amis n’étaient pas trop impressionnés par sa décision de donner à son ex une troisième chance.

« Donc, il y a quelques mois, un vieil ami à moi a tendu la main et nous avons commencé à parler et maintenant nous … nous traînons », dit-elle à son amie Zaina, qui devine finalement qu’elle parlait de Zach.

Zaina a décidé de téléphoner à leur ami Remy, et Cheyenne demandé: « Pensez-vous que c’est une mauvaise idée? »

Remy ne se retenait pas, répondant: « Oui, bien sûr, un billion de milliards de pour cent, c’est une mauvaise idée. »

« Je vous ai vu dans des relations et je vous ai vu heureux et je n’ai pas compris quand vous étiez ensemble. »

Plus tard, Cheyenne a admis dans sa voix off qu’elle savait que ses amis ne prendraient pas bien les nouvelles, alors elle les avait invités à lui parler.

Les filles ont ensuite révélé qu’elles avaient décidé d’organiser une présentation et de questionner Zach sur ses intentions, en demandant: « Qui est 2020 Zach? »

« Il s’est compris, est plus ancré, a un objectif, j’ai ma propre place et mes propres affaires », a déclaré Zach, qui a pris l’interrogatoire avec plaisir.

Il a partagé qu’il essaierait de maintenir sa propre identité dans «Chey ‘monde occupé» en «faisant la même chose que je faisais quand je suis revenu dans sa vie pour la troisième fois, en comprenant son emploi du temps et sa vie professionnelle, et sa coparentalité relation. »

Cheyenne co-parents sa fille Ryder de trois ans avec son ex Cory Wharton.

Cheyenne a annoncé qu’elle était enceinte de l’enfant de sa petite amie de lycée Zach en décembre.

Annonçant sa grossesse sur Instagram, elle a écrit: «Nous sommes extrêmement bénis et honorés que cette petite nous ait choisis comme parents.

«Nous avons prié pour ce moment et nous voulions le garder aussi longtemps que possible. Les derniers mois ont changé la vie de la meilleure façon possible. «

Plus tôt cette année, Cheyenne a partagé une vidéo de son extravagant fête de révélation du genre; pendant la fête, elle a utilisé un hélicoptère à révéler fumée bleue.

Pendant ce temps, son petit ami Zach a récemment confirmé que le premier enfant du couple ensemble sera nommé Ace.

Zach est allé sur Instagram pour partager une photo avec sa main posée sur la bosse de bébé de sa petite amie, qu’il a sous-titrée: « Les parents d’Ace! »