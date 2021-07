Les amis d’Anthony Bourdain « redoutaient » de faire un doc Roadrunner après le suicide et ont appris que le chef avait commencé une thérapie 8 semaines avant la mort

Les amis d’ANTHONY Bourdain « craignaient » d’être interviewés pour le documentaire Roadrunner après son suicide et ont appris que le chef avait commencé une thérapie huit semaines seulement avant sa mort.

Le cinéaste Morgan Neville s’est entretenu avec les personnes les plus proches du célèbre chef pour tenter de « comprendre son suicide » pour le documentaire Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain.

Les proches de Bourdain auraient redouté d’être interviewés pour le doc Crédit : Splash

Roadrunner sortira en salles vendredi Crédit : fonctionnalités de mise au point

Neville a déclaré à Vanity Fair qu’au moment de tourner le film, qui sort en salles vendredi, les amis et la famille de Bourdain ont accepté d’être brutalement honnêtes, comme la star de Parts Unknown aurait voulu qu’ils parlent de sa vie.

« Je pense que personne n’avait hâte de faire des interviews », a déclaré Neville.

« Tony a toujours cru en une sorte d’honnêteté brutale à propos des choses. La dernière chose que Tony voudrait, c’est que les gens s’assoient et disent des choses gentilles et banales à son sujet.

« Donc, je pense que beaucoup de gens se sont dit: » Je vais le faire. Et je vais tout exposer, mais je ne veux plus le faire. « »

Des amis interrogés pour le documentaire ont déclaré avoir remarqué un changement chez le célèbre chef après la fin de son deuxième mariage avec l’artiste martial mixte Ottavia Busia en 2016.

LE TRAITEMENT A ÉTÉ « TRÈS TARD »

Ils ont décrit Bordain comme plus agité et presque accro à son travail.

Neville a appris en réalisant le documentaire que Bordain avait commencé une thérapie en mars 2018, environ huit semaines avant sa mort le 8 juin.

« C’était à la fois un signe qu’il comprenait qu’il en avait besoin, mais aussi très tard pour qu’il l’obtienne », a déclaré Neville.

Le chef a apparemment souvent plaisanté sur le suicide et a même écrit qu’il se sentait suicidaire après la fin de son premier mariage dans son livre de 2010 Medium Raw.

Neville a pu obtenir des entretiens avec le frère de Bourdain, Chris, son ex-femme Busia, et des amis et collègues chefs David Chang et Éric Ripert.

VIVRE AVEC LA DÉPENDANCE

Au cours des entretiens, Neville a déclaré qu’il avait appris les nombreux problèmes complexes qui affligeaient le célèbre chef, y compris les anciennes toxicomanies pour lesquelles il n’avait jamais cherché de traitement.

« Je pense que ce qui a motivé son mécontentement, c’est qu’il était quelqu’un qui fuyait ses problèmes plus profonds depuis longtemps », a déclaré Neville.

« Comme on dit dans le film, combien d’héroïnomanes arrêtent de consommer sans aller en cure de désintoxication et continuent à boire ?

« C’est comme si vous étudiiez les vrais problèmes. Et Tony a recouvert les problèmes à la fois par sa dépendance au travail et par son sens de l’élan vers l’avant. »

Certains amis de Bourdain soupçonnent que sa nature addictive l’a également conduit à sa romance avec l’actrice italienne Asia Argento après l’échec de son mariage avec Busia, où il a tenté d’être un « père des années 50 » et un mari.

« Dans le film, Alison [Mosshart] dit qu’il cherchait quelque chose de sauvage », a déclaré Neville à propos de la relation.

« Il avait essayé d’être le père des années 50 et cela n’a pas fonctionné. Il revenait en quelque sorte à ses anciennes habitudes.

« Je ne mets pas ça sur Asia… A la fin de sa vie, le blouson de cuir est de retour, il a recommencé à boire beaucoup, il a recommencé à fumer. C’était comme le vieux Tony. »

Roadrunner sortira en salles le 16 juillet et sera également diffusé sur CNN et HBO Max.

Le cinéaste Morgan Neville a parlé du processus d’apprentissage de Bourdain Crédit : Getty