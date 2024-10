Les amis célèbres de Sean « Diddy » Combs paient les victimes présumées pour éviter d’être publiquement cités dans des poursuites judiciaires : avocat

Certaines des célébrités qui auraient participé aux crimes sexuels de Sean « Diddy » Combs se seraient entendues avec les victimes pour éviter d’être publiquement citées dans des poursuites.

L’avocat Tony Buzbee – qui représente 120 victimes présumées de Diddy – a déclaré à TMZ lundi il a envoyé des lettres de mise en demeure à de nombreuses célébrités de premier plan qui avaient la moindre connaissance des prétendus freak-offs du producteur de musique pour « résoudre les problèmes » en privé.

Il a déclaré, faisant écho à ses sentiments exprimés lors de la conférence de presse du 1er octobre : « Si vous assistiez à l’une de ces soirées, […] et vous étiez présent auparavant ou vous saviez ce qui allait se passer – c’est-à-dire que vous saviez qu’une drogue particulière était utilisée dans les boissons qui obligeait les gens à être contraints et exploités – et vous étiez là dans la pièce ou vous avez participé ou vous avez vu cela se produire et n’avez rien dit ou vous avez aidé à le dissimuler, à mon avis, vous avez un problème.

Certains amis célèbres de Sean « Diddy » Combs, qui auraient fait partie de ses freak-offs, auraient payé leurs accusateurs pour qu’ils restent anonymes. Getty Images pour MTV

L’avocat Tony Buzbee a déclaré à TMZ qu’il avait déjà contacté plusieurs célébrités connues au sujet de leur implication présumée. PA

« Qui sera nommé, quand ils seront nommés, tout cela sera révélé en temps voulu », a déclaré l’avocat à propos des personnalités liées aux crimes sexuels présumés de Diddy. FilImage

En fait, l’avocat basé au Texas a affirmé que « beaucoup de gens » étaient au courant ou avaient assisté aux délires de Combs et n’ont rien dit. Il estime que ces personnes devraient être tenues pour responsables – et il prévoit de le faire.

« Tous ces individus sont exposés ici », a-t-il taquiné. « Qui sera nommé, quand sera-t-il nommé, tout cela sortira en temps voulu. »

Buzbee a également souligné que la seule façon pour certaines de ces célébrités de conserver l’anonymat est de s’entendre avec les victimes présumées.

« Dans chaque cas, en particulier dans les cas comme celui-ci, nous collectons nos données, rassemblons nos preuves, faisons preuve de diligence raisonnable, passons du temps avec la victime, puis parce que c’est le meilleur intérêt de la victime, nous essayons de résoudre ces problèmes sans que dépôt d’une plainte publique, et nous l’avons déjà fait », a-t-il expliqué.

Combs a été arrêté le 16 septembre. Getty Images

Combs a été accusé de complot de racket, de trafic sexuel et d’autres crimes. Penske Médias via Getty Images

« Nous l’avons fait avec une poignée de personnes, dont beaucoup dont vous avez déjà entendu parler, et nous continuerons de le faire. »

Cependant, si les personnes qui ont reçu des lettres de mise en demeure refusent de s’installer, leurs noms seront dévoilés via des poursuites publiques.

Ce dernier développement survient près d’un mois après que Combs a été arrêté à New York et accusé de complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution.

L’artiste de « I’ll Be Missing You », 54 ans, a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et est détenu derrière les barreaux car sa libération sous caution lui a été refusée.

Le père de sept enfants est accusé de crimes sexuels par au moins 120 personnes. FilmMagie

Combs a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et est détenu derrière les barreaux. REUTERS

À la lumière de ces accusations, les commentaires de Diddy sur la folie de ses soirées et exhortant certaines célébrités à garder le silence sur ce qui leur arrive ont éveillé les soupçons.

La chute de Combs a commencé en novembre 2023 après que son ex-petite amie Casandra « Cassie » Ventura a intenté une action en justice l’accusant de viol, de trafic sexuel et de violence physique sur elle tout au long de leur relation de 10 ans.

Il a réglé le litige le lendemain et a nié tout acte répréhensible à l’époque. Cependant, une vidéo de lui battant brutalement Ventura, 38 ans, dans un hôtel en 2016 a fait surface en ligne en mai, le forçant à présenter des excuses publiques.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.