Les amis américains expriment l’horreur et le choc alors que l’attaque du Capitole «  secoue le monde  »

«Nous assistons actuellement à une attaque contre les fondements mêmes des structures et des institutions démocratiques», a déclaré Peter Beyer, le coordinateur du gouvernement allemand pour les affaires transatlantiques, qui regardait les scènes de Washington en direct à la télévision. «Ce n’est pas simplement un problème national américain, mais cela secoue le monde, du moins toutes les démocraties.»

Et beaucoup de ceux qui suivent les retransmissions en direct de manifestants armés pénétrant de force dans le Capitole américain ont vu un avertissement pour toutes les démocraties du monde: si cela peut arriver aux États-Unis, cela peut arriver n’importe où.

BERLIN – Alors qu’une foule en colère a pris d’assaut le cœur de la démocratie la plus puissante du monde, le reste du monde a regardé les scènes autrefois inimaginables se dérouler à Washington avec consternation et incrédulité.

«C’est ce qui arrive quand on sème la haine», Stéphane Séjourné, député européen et proche allié du président français Emmanuel Macron, a écrit sur Twitter. «Défendons et protégeons notre démocratie, car elle ne peut être tenue pour acquise.»

Plusieurs dirigeants ont directement accusé le président Trump de ces violences.

«Le transfert pacifique du pouvoir est la pierre angulaire de toute démocratie. Une leçon autrefois enseignée au monde par les États-Unis », le vice-chancelier allemand Olaf Scholz, a écrit. «C’est une honte que Donald Trump le sape en incitant à la violence et à la destruction.»

Jeremy Hunt, ancien ministre des Affaires étrangères conservateur au Royaume-Uni, a déclaré sur Twitter que M. Trump «fait honte à la démocratie américaine ce soir et cause l’angoisse de ses amis, mais il n’est pas l’Amérique».