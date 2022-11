Les amincissants auront besoin de plus de volonté après que Weight Watchers ait déplacé les réunions dans les restaurants Toby Carvery

SLIMMERS aura besoin d’énormes portions de volonté alors que Weight Watchers se réunit désormais dans les restaurants Toby Carvery.

Les membres de l’organisation de régime devront également supporter des réunions aux restaurants Harvester et Stonehouse Pizza & Carvery.

Les organisateurs disent que les arrière-salles éloignées des salles à manger seront utilisées

Le nombre de calories qu’ils voudront éviter lors des pesées hebdomadaires peut atteindre 1 800 pour le rosbif et tous les accompagnements d’un Toby.

Une pizza au poulet BBQ Stonehouse coûte 1 125 – et c’est un puissant 2 773 pour le festin de viande Ultimate Combo de Harvester.

Les amincissants peuvent également utiliser les entrées latérales plutôt que de passer devant les tentations.

Mais une source de Weight Watchers a déclaré au Sun : “Certains membres aiment souvent socialiser après et ils iront chez Toby après le cours pour le dîner.

“La devise de Weight Watchers est que rien n’est interdit, ils sont donc les bienvenus pour profiter d’un dîner rôti.”

Janette Mackay, responsable des partenariats chez Weight Watchers, a déclaré à propos de la collaboration: «Nous sommes ravis de nous associer à Toby Carvery, Harvester et Stonehouse Pizza and Carvery, et offrirons à nos membres encore plus de commodité et de simplicité en mettant en évidence les options de menu plus saines disponibles et en conseillant sur les échanges de menus qui peuvent être effectués.