Les amies d’Amy Winehouse, Naomi Parry et Catriona Gourlay, révèlent sa bataille déchirante de plusieurs années contre la boulimie

Les amies d’AMY Winehouse, Naomi Parry et Catriona Gourlay, ont parlé de la lutte de la défunte star contre la boulimie.

Présentant dans le nouveau documentaire Reclaiming Amy, la styliste Naomi a raconté comment le trouble de l’alimentation a tourmenté Amy pendant toute leur amitié de six ans.

3 Amy Winehouse est décédée il y a 10 ans à l’âge de 27 ans Crédit : AP

3 La styliste d’Amy, Naomi Parry, s’inquiétait de sa boulimie

Elle a déclaré: « Elle était boulimique depuis le moment où je l’ai rencontrée. Elle a eu cette lutte tout le temps. C’est quelque chose pour lequel vous ressentez une profonde honte, et ce n’est pas aussi simple que de vouloir contrôler votre poids corporel. Il y a tellement plus continuer mentalement avec ça.

« Elle savait que nous le savions tous, mais à l’époque, c’était encore des sujets tabous. Elle essayait de le cacher. Je pense qu’elle se sentait coupable d’avoir confié ses problèmes à d’autres personnes. »

Amy est décédée d’une intoxication alcoolique en juillet 2011 à l’âge de 27 ans seulement après des années de consommation d’alcool et de drogues.

Alors que sa relation avec l’alcool lui a finalement coûté la vie, Catriona a déclaré que c’était la boulimie qu’elle trouvait la plus préoccupante à l’époque.

Elle a déclaré: « À l’époque, ce qui m’inquiétait probablement le plus, c’était qu’elle mangeait après ce moment-là, elle se rendait malade tout le temps. »

Fin tragique

Le corps d’Amy a été retrouvé par les ambulanciers paramédicaux dans son appartement de Camden, avec des bouteilles de vodka vides sur le sol, et il s’est avéré plus tard qu’elle était plus de cinq fois supérieure à la limite légale de consommation d’alcool au volant à sa mort. Une enquête a révélé qu’elle était décédée d’une intoxication alcoolique.

À l’époque, ses parents Mitch et Janis ont déclaré dans un communiqué: « C’est un soulagement de découvrir enfin ce qui est arrivé à Amy.

«Nous comprenons qu’il y avait de l’alcool dans son système lorsqu’elle est décédée – il s’agit probablement d’une accumulation d’alcool dans son système sur plusieurs jours.

«Le tribunal a appris qu’Amy se battait dur pour vaincre ses problèmes d’alcool et c’est une source de grande douleur pour nous qu’elle n’ait pas pu gagner à temps.

Elle avait recommencé à boire cette semaine-là après une période d’abstinence.