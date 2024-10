Les âmes sacrées écrivent toujours leur propre histoire

Vous, les âmes sacrées, êtes encore en train de vous habituer aux choses. Après avoir donné près de 200 spectacles à travers le monde devant un public adoré, Le petit bureau de NPRet recevoir un cosignataire de Beyoncé é dans un récent numéro de GQ, « les membres du groupe sweet soul basé à San Diego nourrissent encore un peu d’incrédulité.

« Je n’aurais jamais pensé me retrouver sur scène devant des milliers de personnes. C’est juste un sentiment étrange de savoir que les gens vous regardent – ​​des gens dont vous n’avez aucune idée de qui ils sont », déclare le bassiste Sal Samano, juste un jour avant de partir pour une tournée européenne d’un mois. « Je suis vraiment reconnaissant d’être là où je suis ; Je n’arrive tout simplement pas à croire où je me suis retrouvé – venant de house shows et jouant dans les ruelles.

L’un des meilleurs groupes de la musique soul revival contemporaine, Thee Sacred Souls compte des fans parmi les amateurs plus âgés de sweet soul des années 1960 ainsi que parmi les auditeurs de la génération Z qui vibrent avec les messages groove du groupe de romantisme, d’introspection et d’autonomisation. Témoignage de son attrait, l’acte réalisé entre les légendes Barbara Mason et Smokey Robinson au stade profondément empilé Festival du fou amoureux à Inglewood en août ; la foule pour leur Thee Souls était incroyablement nombreuse.

Le secret de son succès réside peut-être dans le respect du groupe pour les chansons soul au tempo lent à moyen des années 60 et 70 qui ont été appréciées par des générations, notamment en Californie du Sud. Un peu comme Toi les pécheurs et ses camarades du label Jalen Ngonda, la musique de Thee Sacred Souls est référentielle sans être copiée ; les classiques modernes l’ont fait en raison de leur profonde familiarité.

Pourtant, l’ascension de Thee Sacred Souls était tout sauf prédite. Avant la pandémie, le trio composé de Samano, du guitariste Alex Garcia et du chanteur Josh Lane a enregistré plusieurs démos de 30 secondes dans leur home studio. Grâce à une série de connexions, ces démos ont été transmises au co-fondateur de Daptone Records (et résident de longue date de Riverside) Gabe Roth. Conscient du potentiel du groupe, Roth a invité les Souls à enregistrer et, en mars 2022, a sorti leur single « Puis-je t’appeler Rose? » sur sa nouvelle empreinte, Dossiers Penrose . La chanson a mariné pendant les fermetures pandémiques et compte désormais plus de 87 millions de streams sur Spotify.

« Plusieurs années après le COVID, je pense que l’idée que vous pourriez être capable d’aller à un spectacle et de chanter à pleins poumons des paroles que vous avez écoutées dans votre chambre est un peu différente », dit Lane. Samano ajoute : « Les gens sont plus ouverts aux nouveaux sons qui, peut-être à l’époque, ne seraient pas cool. Maintenant, j’ai l’impression que les gens reculent ; les gens sortent de la musique de toutes sortes d’endroits différents, [seeing] qui peut trouver la chose la plus rare.

Avance rapide de quatre ans et un premier album et les Souls se sont élargis pour inclure deux chanteurs suppléants et une section de cuivres. Leur deuxième album, « Got a Story to Tell » (sorti le 4 octobre via Daptone/Penrose), porte le poids d’une maturité croissante et compte avec la renommée. Bien qu’il partage une ressemblance sonore significative avec leur précédent album éponyme, « Got a Story to Tell » est développé, avec des notes de rocksteady jamaïcain et d’harmonies de groupes de filles tout au long.

Les membres du groupe ont créé ce qui allait devenir le nouvel album par à-coups pendant qu’ils étaient sur la route, proposant souvent des arrangements dans les coulisses de leurs spectacles ou pendant leurs temps morts. Lane – le membre le plus âgé du groupe principal et le plus magnétique – a trouvé qu’écrire au milieu d’une tournée, dans une routine familière mais de travers, était un défi particulier.

«Pour moi, en particulier, la pression consistait à extraire une véritable énergie créatrice de l’intérieur tout en gardant votre tasse vide parce que vous vous divertissez pendant des mois. On ne vous donne pas vraiment cette chance de vous réinitialiser et de vivre de nouvelles histoires », dit-il. « Comment raconter des histoires quand je n’en ai pas écrit de ma vie ? »

En tant qu’auteur-compositeur principal, Lane a souvent écrit à partir de fantaisie ou tiré des expériences variées des membres de son groupe pour créer ce qu’il une fois appelé « un Frankenstein d’histoires d’amour. »

Le résultat est un corpus de chansons universelles et résonantes dans un ton R&B classique qui trouverait sa place parmi les disques de Marvin Gaye et des Persuaders.

Mais quand est venu le temps de préparer leur deuxième album, les membres du groupe n’avaient qu’un mois environ pour se préparer pour le studio.

«J’aime écrire sans pression et j’aime rendre hommage à la créativité qui sommeille en moi. [That means] prendre soin de moi d’abord, et ensuite vient cette énergie pour écrire – parfois il y a du feu qui vient malgré tout, comme [stories of] chagrin ou traumatisme », réfléchit Lane. «Je fais confiance à mon monde intérieur, mais je ne lui fais pas confiance pour fonctionner à mon époque.»

Il s’avère que Lane et ses camarades du groupe avaient une histoire prête à être racontée. « Heureusement, comme si on pressait du dentifrice, je pense que tout ce qui restait de cette saison de tournée est ressorti », se souvient Lane. « Je pense que c’était juste un rappel que tout ce que nous avons tous les trois à l’intérieur de notre univers commun a encore du jus. »

Leur premier album, « Thee Sacred Souls », traitait fortement de l’amour romantique, virant parfois au sucré, tandis que « Got a Story to Tell » est souvent réfléchi et philosophique.

Le premier single « Lucid Girl » est issu d’un instrumental que Garcia a écrit le matin de Noël alors qu’il quittait le studio d’enregistrement ; Quelques mois plus tard, Lane a imaginé l’histoire d’une femme consciente de la pression des normes sociétales, mais libérée de ce fardeau.

« Je pense que c’est une intervention divine qu’Alex [gave] « La chanson porte ce titre et je l’ai interprété comme je l’ai fait », ajoute Lane. « C’est cool de donner des mots sur ce par quoi nous essayons déjà de vivre. »

La voix soyeuse de Lane est agrémentée de cordes et de percussions manuelles sur « What’s on My Mind », un récit de la manière dont la possession de bons et de mauvais sentiments vous rend entier. Sur « One and the Same », Lane et ses chanteurs de soutien transforment ce qui, à première vue, est un plaidoyer amoureux en un appel à l’harmonie politique.

« Les dures vérités de l’humanité étaient vraiment dans mon esprit depuis que nous avons commencé notre tournée », se souvient Lane. « Je pense qu’il est important de nous rappeler certaines vérités : vous devez vivre pour vous-même, car une fois que vous avez fait cela, nous avons une coupe pleine à offrir aux autres membres de notre communauté. »

Bien que « Got a Story to Tell » reflète l’amour de soi et l’acceptation de soi, Thee Sacred Souls écrit encore de nombreuses chansons d’amour – souvent du point de vue de quelqu’un qui fait du mal. Dans « In the Mirror », Lane gémit et réfléchit au fait d’être le monstre dans une relation qui a mal tourné. Sur « Somebody Knew », influencé par le doo-wop, il se réprimande pour les choix insensés qui ont conduit à un amour perdu. « L’amour romantique en général est une entreprise intéressante et dangereuse. Il est facile d’imaginer comment tout cela peut s’effondrer », explique Lane.

Malgré la nature thématique parfois lourde de leurs disques, Thee Sacred Souls est édifiant et engageant en live. Lane se retrouve souvent immergé dans le public, se connectant avec des nuées de jeunes d’une vingtaine d’années qui connaissent chaque parole et la chantent fort.

« Quitter la scène comble le fossé entre [audience] et juste moi qui suis un humain qui chante. Et je pense que ça permet d’avoir plus facilement l’impression d’avoir des conversations [are had] quand les gens ont l’impression d’être vus. Les gens qui font de la musique doivent être considérés comme vos pairs », affirme Lane.

Thee Sacred Souls est au milieu d’une tournée qui sillonne l’Atlantique et les États-Unis jusqu’en mars. Bien qu’ils attendent avec impatience des concerts à Londres et à Berlin – ainsi que leurs activités habituelles de tournée consistant à explorer de nouvelles villes – les membres du groupe pourraient trouver cela encore une fois une autre chance de se retrouver et d’écrire leur histoire sur la route.