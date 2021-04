Les Amérindiens sont confrontés à de profondes disparités

Heather Mars-Martins et sa famille plongeaient au large des côtes de Westerly, dans le Rhode Island, pour attraper des quahogs, des palourdes originaires des côtes orientales longtemps butinées par sa tribu Narragansett.

Mars-Martins et sa famille remontaient à la nage jusqu’à leurs canoës et rentraient chez eux pour préparer des chaudrées traditionnelles ou des tartes aux crustacés.

Mais souvent, ses complications liées au diabète interrompaient ces voyages et elle devait courir aux urgences lorsque sa glycémie tombait inévitablement à des niveaux bas et dangereux.

«Ce genre de vie amusante et remplie d’activités que j’ai toujours eue, ça m’a lentement échappé», a-t-elle dit. «J’ai pris conscience que cette maladie me prive d’une certaine liberté.»

Heather Mars-Martins

Au cours des 17 dernières années, l’aîné de la tribu souffre de diabète. Cela fonctionne dans sa famille – sa grand-mère a perdu les deux jambes à cause des complications de la maladie.

Le diabète a un impact disproportionné sur les Amérindiens, qui sont presque trois fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de diabète que les Blancs non hispaniques, et sont moins susceptibles de recevoir un traitement.

En 2018, les Indiens d’Amérique et les Autochtones de l’Alaska étaient 2,3 fois plus susceptibles de mourir de la maladie, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Et l’année précédente, seulement 1% des Autochtones atteints de diabète ont subi un examen des pieds ou des yeux, contre 70% et 61% des Blancs respectivement, selon le CDC. La population est également deux fois plus susceptible d’atteindre une maladie rénale en phase terminale due au diabète, selon les données.

Les tribus, les chercheurs et les communautés médicales s’attaquent depuis longtemps à ces problèmes de santé enracinés dans iniquités systémiques. Alors que la pandémie a frappé le plus durement les autochtones, l’urgence n’a fait que croître.

Karen Harrison, infirmière autorisée au Urban Indian Health Center du comté d’Alameda en Californie, a récemment reçu un diagnostic de diabète. Harrison est d’origine Pomo, Wintu et Paiute, et la maladie sévit dans sa famille.

« Il a fallu quelque chose d’aussi mauvais pour être une voix forte », a déclaré Harrison à propos du COVID-19. « Les gens écoutent enfin. »

Luohua Jiang, professeur agrégé d’épidémiologie à l’Université de Californie, Irvine School of Medicine, travaille à la mise en œuvre de programmes de prévention et de gestion du diabète fondés sur des preuves dans les cliniques tribales du pays.

« (Diabète) augmente définitivement le risque de complications graves lorsqu'ils contractent le virus. Étant donné la forte prévalence du diabète dans les communautés amérindiennes, cela ne fait qu'empirer les choses », a déclaré Jiang.

« (Diabète) augmente définitivement le risque de complications graves lorsqu’ils contractent le virus. Étant donné la forte prévalence du diabète dans les communautés amérindiennes, cela ne fait qu’empirer les choses », a déclaré Jiang.

Le Sogorea Te Land Trust, une coopérative autochtone dirigée par des femmes dans la région de la baie de San Francisco, a lancé un programme de distribution d’aliments sains en réponse à la pandémie. La région de la baie compte l’une des plus grandes populations d’Indiens d’Amérique intertribales de l’État, selon le Bay Area Equity Atlas.

Les sacs sont remplis de poivrons, d’agrumes et de brocoli et d’autres produits du jardin communautaire Quail Creek du Sogorea Te ‘Land Trust en Californie.

INÉS IXIERDA

La fiducie foncière distribue des légumes comme le chou frisé, les blettes et les oignons des jardins communautaires, et d’autres plantes importantes dans les cultures autochtones telles que la sauge et la racine d’angélique. Le groupe se concentre sur le soutien aux aînés autochtones et possède des jardins communautaires à West et East Oakland, des régions reconnues depuis longtemps comme des déserts alimentaires.

«Le diabète est une chose vraiment importante dans nos communautés», a déclaré Robert Williamson, intendant à la fiducie foncière et membre inscrit de la Nation Navajo. «En grandissant ici à Oakland, il n’y a pas beaucoup d’accès à des aliments frais et sains historiquement, en particulier dans les communautés où vivent de nombreux Autochtones.

Bien qu’une épicerie ait récemment ouvert ses portes dans la partie profonde d’Oakland oriental, il a déclaré: « Nous devons nous surveiller les uns les autres et le faire nous-mêmes. »

La recherche montre que certaines personnes peuvent inverser le diabète de type 2 en perdant du poids, en modifiant leur régime alimentaire et en faisant de l’exercice. Les programmes qui résonnent avec les cultures autochtones ont plus de chances de réussir que les programmes standardisés, selon Jiang et d’autres experts.

Dans la bande de Cow Creek de la tribu Umpqua, en Oregon, la directrice de la santé, la Dre Sharon Stanphill, faisait partie d’un comité directeur du programme spécial du service de santé indien pour les Indiens. Elle a adapté le modèle de prévention fédéral à la culture, à l’environnement et aux ressources de la tribu, a créé des classes intensives et des groupes de soutien, et a rédigé une trousse à outils pour les autres tribus à suivre.

Le jardin communautaire de Sogorea Te 'Land Trust Quail Creek.

Des tribus à travers le pays envoyaient des cadeaux d’encouragement les uns aux autres, des boîtes de bœuf séché aux sacs de riz.

«Ils se soutenaient mutuellement», a-t-elle déclaré. « Les tribus d’Alaska enverraient des graines et les tribus sur la côte enverraient des canneberges. Nous envoyions tous nos aliments indigènes et culturellement importants. »

Mais la pandémie a ralenti le programme, qui avait réussi pendant de nombreuses années à prévenir le diabète. «Les gens qui voulaient participer (au programme) ne pouvaient pas», a-t-elle dit.

Les tribus de l'Alaska enverraient des graines et les tribus de la côte enverraient des canneberges. Nous envoyions tous nos aliments indigènes importants sur le plan culturel.

Maintenant, il y a un arriéré. L’intérêt s’est accru à mesure que la santé des gens était menacée l’année dernière.

«Nous appelons les gens et nous disons: ‘Voulez-vous vraiment consacrer (du temps?)’, Et ils disent ‘Oui’», a déclaré Stanphill, ajoutant qu’avant, les gens étaient un peu plus réticents à rejoindre .

Mars-Martins, qui est un assistant administratif au centre de soins de santé de la tribu Pequot de la tribu Mashantucket Pequot dans le Connecticut, a commencé un programme de mode de vie et de régime de télésanté par Virta Health. Selon le plan, qui comprend un encadrement nutritionnel et des conseils médicaux, elle a perdu 31 livres et, pour la première fois en 17 ans, a réduit ses doses d’insuline de six injections par jour à une.

La Nation Pequot a offert le programme aux membres de la tribu ainsi qu’à des employés comme Mars-Martins. Au cours des deux dernières années, la nation Pequot a réduit de moitié ses dépenses totales en médicaments, soit environ 3 800 dollars par patient, selon Virta Health.

Le programme a également été offert à des tribus comme la nation Chickasaw, et les participants peuvent communiquer avec d’autres membres pour échanger des idées de recettes saines qui intègrent la cuisine autochtone.

Jan Vasquez

Le spécialiste de l’éducation sanitaire, Jan Vasquez, a dirigé plusieurs projets de prévention du diabète dans les communautés amérindiennes.

Vasquez, qui est Mescalero Apache, est le directeur de recherche de Pathways to American Indian & Alaska Native Wellness, un comité consultatif de santé communautaire et un partenariat de recherche qui travaillait auparavant avec la Stanford School of Medicine.

La recherche et les programmes de prévention du diabète du PAAW ont été financés par des subventions fédérales du Service de santé indien et du Patient Centered Outcomes Research Institute. Les programmes sont adaptés aux Indiens urbains.

PAAW a pleuré un membre du conseil d’administration perdu contre COVID-19 l’année dernière. Après avoir pris une pause, le groupe se réunit pour essayer de se remettre en marche. Les programmes comprenaient une éducation à la nourriture et à l’exercice, ainsi que des activités autochtones telles que des cercles de discussion.

« La culture est protectrice », a déclaré Vazquez. « Il y a des études … qui ont montré que le simple fait de ramener la culture en soi réduirait les taux de diabète. »

Les participants ont également reçu des bons alimentaires pour le marché des fermiers locaux. « Les gens ont répondu. Ce n’est pas comme s’ils ne voulaient pas manger beaucoup plus de fruits et de légumes. Ils ne peuvent tout simplement pas se les permettre », a déclaré Vasquez. « Cela en soi a réduit les taux (de diabète), simplement en étant en mesure de les payer. »

Elle a fait remarquer que de nombreux Autochtones vivent dans des déserts alimentaires et que ceux qui vivent dans des réserves dans des régions rurales éloignées ont des ressources de soins de santé limitées. «Je veux dire, un petit hôpital pour des milliers de personnes», a déclaré Vasquez.

Les disparités persistantes en matière de santé, a-t-elle expliqué, sont le produit des abus passés de la nation contre la population, des délocalisations forcées vers des zones défavorisées et de l’assimilation forcée.

«Dans notre communauté, le traumatisme est réel», a déclaré Vasquez. « Ce n’est pas de l’histoire. Cela fait partie de ce que les gens ont vécu et continuent de vivre chaque jour. »

