Les Amérindiens renouvellent leurs protestations contre la mascotte des Chiefs de Kansas City

PHOENIX (AP) – Une coalition de groupes amérindiens qui ont fait pression sur les Chiefs de Kansas City pour qu’ils abandonnent leur mascotte, leur logo et la “côtelette tomahawk” dirigée par les fans, a déclaré jeudi que le retour de l’équipe au Super Bowl les avait enhardis plus que jamais.

“Les gens essaient d’être vraiment positifs à propos de Kansas City et de ce qu’il fait et comment” Oui, le sport nous lie tous ” “, a déclaré Rhonda LeValdo, fondatrice du groupe d’activistes autochtones basé à Kansas City, Not In Our Honor, lors d’une conférence de presse. « Il ne s’agit pas de rassembler nos gens dans cette célébration. Vraiment, cela nous fait plus mal parce que maintenant c’est le plus gros projecteur où vous voyez cela partout dans le monde.

LeValdo faisait partie d’un groupe qui a fait du piquetage devant le stade Raymond James à Tampa, en Floride, en 2021 lorsque les Chiefs se disputaient une deuxième victoire consécutive au Super Bowl. Maintenant que les Chiefs reviennent au grand match dimanche en Arizona, elle sera de nouveau là avec d’autres manifestants de Kansas City et de diverses tribus de l’Arizona.

Arizona to Rally Against Native Mascots mène une manifestation devant le State Farm Stadium dans la banlieue de Phoenix à Glendale.

Les combats contre l’appropriation des cultures et des images tribales durent depuis des décennies – pas seulement avec les Chiefs mais avec plusieurs équipes de différents sports. Les Amérindiens disent que l’utilisation d’iconographie et de mots à connotation autochtone les rabaisse et perpétue les stéréotypes racistes.

Les supporters se sont sentis plus enhardis ces dernières années. De nombreuses équipes ont précédemment rétorqué que les mascottes étaient destinées à montrer le respect des tribus. Mais le calcul racial et les protestations de 2020 après le meurtre de George Floyd ont obligé certaines franchises à faire une introspection. L’équipe de baseball des Cleveland Indians est officiellement devenue les Guardians en novembre 2021. L’équipe a également supprimé Chief Wahoo, un logo qui était une caricature d’un Indien américain.

Il y a un an ce mois-ci, l’équipe de football de Washington a été nommée commandante. Cette décision est intervenue après 18 mois de pression pour abandonner les Redskins, ce qui était considéré comme une insulte raciale.

Le président des Chiefs, Mark Donovan, n’a donné aucune indication qu’il y avait place au changement. Il a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’il respectait le droit des opposants à la mascotte de manifester.

«Nous respectons également le fait que nous devons continuer à éduquer et à sensibiliser à la culture amérindienne et aux choses que nous faisons pour célébrer, que nous avons fait plus au cours des sept dernières années – je pense – que toute autre équipe pour sensibiliser et nous éduquer », a déclaré Donovan.

Les chefs ont fait des efforts pour répondre aux préoccupations concernant les insensibilités culturelles remontant à une décennie, mais s’arrêtent toujours avant de modifier leur nom ou leurs gestes et chants préférés des fans. En 2013, l’équipe a créé le groupe de travail de la communauté amérindienne, qui a des Amérindiens servant de conseillers à l’équipe sur la promotion des cultures et des tribus de la région.

« Cela nous a aidés à nous guider. Nous ne faisons pas de proclamations et de décisions », a déclaré Donovan. “Je vais vers eux et je leur dis : ‘Qu’en pensez-vous ? Comment cela vous fait-il sentir? Je suis vraiment fier des choses que nous avons faites et des gens avec qui nous avons travaillé.

Cela a conduit à des invitations pour les chefs spirituels et cérémoniels Cheyenne à participer à certains jeux. Ce n’est qu’en 2020 – lorsque l’équipe de Washington a décidé pour la première fois de changer de nom – que les Chiefs ont interdit aux fans de porter des coiffes tribales, des peintures de guerre et des vêtements au Arrowhead Stadium.

Ils ont également changé la “côtelette” du tomahawk avec des pom-pom girls utilisant un poing fermé au lieu d’une paume ouverte. Les organisations amérindiennes de Kansas City à l’époque ont qualifié les changements de “risibles”.

La franchise a également tenu à participer au Mois du patrimoine des Indiens d’Amérique, qui se déroule en novembre. Plus récemment, ils ont posté une vidéo avec le long vivaneau James Winchester, un citoyen de la nation Choctaw de l’Oklahoma, et le centre Creed Humphrey, qui est de la nation citoyenne Potawatomi.

Cette manifestation du Super Bowl se déroule dans un État où un quart de la terre appartient aux Amérindiens. La NFL a mis l’accent sur ses collaborations avec les peuples autochtones et autochtones basés en Arizona.

Lucinda Hinojos, qui est née à Glendale et est d’origine apache et yaqui, est devenue la première artiste autochtone et chicana à s’associer à la NFL. Sa peinture est présentée sur tous les billets du Super Bowl et tout au long de l’expérience NFL. Colin Denny, chercheur à l’Université de l’Arizona et membre de la Nation Navajo, a été choisi pour interpréter “America the Beautiful” lors de l’avant-spectacle du jeu. Denny, qui est sourd, utilisera à la fois la langue des signes américaine et la langue des signes indienne de l’Amérique du Nord.

Quiconque espère que ces organisateurs autochtones finiront par abandonner ces manifestations sera déçu, a déclaré LeValdo.

“Il y a aussi des jeunes qui viennent avec nous”, a-t-elle déclaré. «Nous attendons avec impatience la prochaine génération qui va porter cela. Il y aura toujours des Autochtones qui s’y opposeront. Ça ne va pas s’arrêter. »

Terry Tang et Dave Skretta, The Associated Press