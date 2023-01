Les Amérindiens partagent le traumatisme des internats de l’Arizona

LAVEEN VILLAGE, Arizona (AP) – Au cours de la septième année à la Phoenix Indian School, Pershlie Ami s’est inscrite pour participer à ce que l’école a appelé une «sortie» – présentée comme une opportunité pour les étudiants amérindiens de gagner de l’argent de poche hors du campus.

C’étaient des opportunités – pour une main-d’œuvre bon marché.

Ami a déclaré que la plupart des gens n’avaient aucune idée que le personnel de l’école enverrait des étudiants au travail, effectuant souvent des tâches subalternes, pour des étrangers dont les antécédents n’étaient pas vérifiés.

« Une famille est venue me chercher et m’a emmenée chez elle. La tâche qu’ils voulaient que je fasse était de ramasser du caca de chien dans leur maison », a déclaré Ami lors d’une séance d’écoute vendredi dans la communauté indienne de Gila River, juste au sud de Phoenix, supervisée par la secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland.

La session fait partie d’une tournée d’un an “Road to Healing” pour les victimes et les survivants d’abus dans les internats soutenus par le gouvernement. Il s’agit de la quatrième étape du premier et unique secrétaire du Cabinet amérindien du pays après des arrêts précédents dans le Dakota du Sud, l’Oklahoma et le Michigan.

Ami, qui est Hopi, a maintenant 67 ans et vit à proximité de Laveen. Elle se souvient encore d’avoir refusé avec véhémence de nettoyer la maison – et des retombées.

« J’ai été sévèrement puni pour ne pas avoir fait ce que cette famille m’avait demandé de faire. Je n’ai jamais été autorisée à sortir pour une autre sortie », a-t-elle déclaré. “Puis j’ai commencé à me demander ce qui était arrivé à certains de ces enfants qui sortaient lors de ces sorties, que personne ne les suivait jamais.”

Ami était l’une des nombreuses personnes qui ont pris la parole lors de la visite de Haaland en Arizona devant un large public comprenant la gouverneure Katie Hobbs et le représentant démocrate Ruben Gallego.

Plusieurs témoignages ont abordé des questions autres que les abus, comme la perte de sa culture et de sa langue. La session a eu lieu dans la salle polyvalente de l’école communautaire de Gila Crossing, où des œuvres d’art et des bannières reflétaient l’héritage de la tribu locale.

“C’est une étape parmi tant d’autres que nous prendrons pour renforcer et reconstruire les liens avec les communautés autochtones que les politiques fédérales des pensionnats indiens visent à rompre”, a déclaré Haaland avant la session.

À partir de l’Indian Civilization Act de 1819, les États-Unis ont promulgué des lois et des politiques pour établir et soutenir les écoles. L’objectif déclaré était de «civiliser» les Amérindiens, les Amérindiens de l’Alaska et les Amérindiens hawaïens, ce qui était souvent réalisé par des pratiques abusives.

Rien qu’en Arizona, il y avait 47 internats indiens fédéraux – et ce nombre n’inclut même pas les institutions religieuses et privées qui ont reçu un financement fédéral pour gérer les écoles.

“Mes ancêtres et beaucoup d’entre vous ont enduré les horreurs des politiques d’assimilation des internats indiens menées par le même département que je dirige maintenant”, a déclaré Haaland. “C’est la première fois dans l’histoire qu’un secrétaire du Cabinet des États-Unis vient à la table avec un traumatisme partagé. Ce n’est pas perdu pour moi.

Haaland a donné la priorité à l’examen public du traumatisme causé par ces écoles. En mai, le ministère de l’Intérieur a publié un rapport unique en son genre soulignant 408 écoles soutenues par le gouvernement fédéral qui ont dépouillé les Amérindiens de leurs cultures et de leurs identités. On sait qu’au moins 500 enfants sont morts dans certaines écoles. Mais lorsque davantage de recherches seront effectuées, cette statistique augmentera probablement.

La majorité des orateurs étaient des descendants de survivants des pensionnats. Ils ont partagé à quel point leurs parents avaient du mal à apprendre à être de bons parents parce qu’ils étaient séparés des leurs, certains à un très jeune âge. Ami, dont le père est également allé dans un pensionnat, s’est souvenu qu’il se considérait comme “juste un Indien stupide”.

“Je pense qu’il s’est finalement débarrassé de cette image d’être” un Indien stupide “”, a déclaré Ami. “Mais il n’a jamais cessé d’utiliser cette phrase en référence à lui-même.”

La vulnérabilité des victimes a fait couler des larmes à toutes ces séances. Cependant, Deborah Parker, directrice générale de la National Native American Boarding School Healing Coalition et membre des tribus Tulalip, a déclaré qu’il y avait aussi un sentiment d’espoir.

« Il y a un sentiment d’encouragement. Oui, nous pouvons enfin raconter nos histoires et peut-être que nous pouvons commencer à guérir », a déclaré Parker. “Ces larmes aident à nettoyer les émotions que nous gardons en nous depuis parfois des générations.”

Le Congrès prévoit de réintroduire une législation pour établir une «commission de vérité et de guérison» dans un internat, selon Parker. Il serait similaire à celui établi au Canada en 2008. S’il est adopté, il aurait une portée plus large que l’enquête du ministère de l’Intérieur sur les internats gérés par le gouvernement fédéral et le pouvoir d’assignation.

Pendant ce temps, un deuxième rapport est en attente dans l’enquête scolaire lancée par Haaland, qui est membre de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique. Il se concentrera sur les lieux de sépulture, l’impact des écoles sur les communautés autochtones et tentera également de rendre compte des fonds fédéraux dépensés pour le programme en difficulté.

