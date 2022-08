Les Amérindiens appellent au boycott du musée Pilgrim “sourd de ton”

PLYMOUTH, Massachusetts (AP) – Les Amérindiens du Massachusetts appellent au boycott d’un musée d’histoire vivante populaire présentant des reconstitueurs coloniaux décrivant la vie à Plymouth, la célèbre colonie anglaise fondée par les pèlerins arrivés sur le Mayflower.

Les membres de la communauté Wampanoag de l’État et leurs partisans affirment que les musées Plimoth Patuxet n’ont pas tenu leur promesse de créer un «musée biculturel» qui raconte également l’histoire des peuples européens et autochtones qui y vivaient.

Ils disent que le «site historique de Patuxet», la partie du musée principalement en plein air axée sur la vie traditionnelle autochtone, est insuffisamment petite, a besoin de réparations et est composée de travailleurs qui ne sont pas issus des tribus locales.

“Nous disons de ne pas les fréquenter, de ne pas travailler là-bas”, a déclaré Camille Madison, membre de la tribu Aquinnah Wampanoag sur Martha’s Vineyard, qui faisait partie de ceux qui ont récemment exprimé leurs frustrations sur les réseaux sociaux. « Nous ne voulons pas nous engager avec eux tant qu’ils n’auront pas trouvé un moyen de respecter les connaissances et l’expérience autochtones.

Les inquiétudes surviennent deux ans seulement après que le musée a changé son nom de Plimoth Plantation à Plimoth Patuxet dans le cadre d’une célébration d’un an du 400e anniversaire du débarquement de Mayflower.

À l’époque, le musée déclarait que le surnom « nouveau, plus équilibré » reflétait l’importance de la perspective autochtone pour la mission éducative de l’institution, vieille de 75 ans.

“Patuxet” était une communauté indigène près de “Plimoth”, comme la colonie Pilgrim était connue avant de devenir Plymouth moderne. Il a été gravement décimé par les maladies européennes au moment de l’arrivée du Mayflower, mais l’un de ses survivants, Tisquantum, communément appelé Squanto, a aidé les colons anglais à survivre à leur premier hiver.

“Ils ont changé le nom mais n’ont pas changé l’attitude”, a déclaré Paula Peters, membre de la tribu Mashpee Wampanoag qui a travaillé pendant près de 20 ans au musée, plus récemment en tant que directrice du marketing. « Ils n’ont rien fait pour se faire bien voir des tribus. Chaque pas qu’ils font est sourd.

Le porte-parole du musée, Rob Kluin, dans un communiqué envoyé par e-mail à l’Associated Press, a déclaré que le musée avait agrandi l’exposition extérieure Wampanoag, collecté plus de 2 millions de dollars pour un nouveau bâtiment de programmes autochtones et avait “plusieurs initiatives en place” pour recruter et retenir du personnel autochtone. communautés. Il a refusé d’élaborer.

La déclaration a également cité une paire de subventions que le musée a reçues pour renforcer sa programmation éducative amérindienne. Cela comprenait plus de 160 000 $ du National Endowment for the Humanities pour organiser cet été un atelier pour les enseignants sur la façon d’intégrer les voix autochtones dans leurs cours d’histoire.

Le musée a également noté que son nouveau directeur des expositions et de l’interprétation algonquiennes est un Aquinnah Wampanoag qui siège au comité d’éducation de sa tribu.

Carol Pollard, dont le défunt frère Anthony « Nanepashemet » Pollard a joué un rôle clé dans le développement de la programmation autochtone du musée en tant qu’historienne de premier plan de Wampanoag, faisait partie des personnes consternées par l’état du site.

La semaine dernière, de grandes lacunes étaient évidentes dans le toit en écorce d’arbre battu du grand wetu, ou habitation traditionnelle Wampanoag, qui est un point central de l’exposition autochtone. Aucun des deux interprètes du musée sur place ne portait de tenue tribale traditionnelle. Pendant ce temps, dans la partie de la colonie de pèlerins du musée, les toits de chaume des maisons coloniales avaient été récemment réparés et de nombreux reconstitueurs se promenaient dans des tenues d’époque détaillées.

“Je sais que mon frère serait très déçu”, a déclaré Pollard, qui a également travaillé comme jardinier au musée jusqu’à l’été dernier. “Je vous garantis que les gens vêtus de kakis et de hauts bleu marine n’étaient pas la vision de mon frère.”

D’anciens membres du personnel du musée affirment que les responsables du musée ont ignoré pendant des années leurs suggestions de modernisation et d’expansion de l’exposition en plein air, qui marquera son 50e anniversaire l’année prochaine.

Cela, combiné à de faibles salaires et à de mauvaises conditions de travail, a conduit au départ de nombreux employés autochtones de longue date qui ont fait du programme une attraction incontournable en mettant en valeur l’agriculture, la cuisine, la construction de canoës et d’autres pratiques culturelles autochtones authentiques, disent-ils.

“Depuis plus d’une décennie maintenant, le musée a systématiquement démantelé l’exposition extérieure”, a déclaré la Wampanoag Consulting Alliance, un groupe autochtone qui comprend Peters et d’autres anciens membres du personnel du musée, dans un communiqué à la fin du mois dernier. «De nombreuses mesures prises pour fournir une représentation égale à la programmation de Wampanoag ont été supprimées et l’exposition physique est dans un état déplorable. Le résultat a été l’aliénation pratiquement complète des communautés Wampanoag.

Kitty Hendricks-Miller, une Mashpee Wampanoag qui était superviseure de l’exposition Wampanoag dans les années 1990 et au début des années 2000, dit qu’elle s’inquiète de ce que les familles et les étudiants non autochtones retirent de leurs visites au musée, qui reste une sortie scolaire rite de passage pour beaucoup en Nouvelle-Angleterre.

En tant que coordinatrice de l’éducation indienne pour sa tribu, elle encourage les enseignants à contacter directement les communautés autochtones s’ils recherchent des programmes culturellement et historiquement précis.

“Il y a cette réticence à reconnaître que les temps ont changé”, a déclaré Casey Figueroa, qui a travaillé pendant des années comme interprète au musée jusqu’en 2015. “Le côté autochtone de l’histoire de Plymouth a tellement plus à offrir en termes de problèmes que nous ‘ face aujourd’hui, de l’immigration au racisme et au changement climatique, mais ils ont plutôt reculé. Ils ont tout gâché. »

Philip Marcelo, Associated Press