Les American Music Awards couronnent le groupe sud-coréen de l’artiste BTS de l’année

Les superstars sud-coréennes BTS ont été sacrées artiste de l’année aux American Music Awards dimanche, écartant les défis de Taylor Swift, Drake et The Weeknd alors qu’ils remportaient la maison. un total de trois prix et s’est associé à Coldplay pour un « My Universe » bruyant et a clôturé le spectacle avec « Butter ».

« Sept garçons de Corée, unis par l’amour de la musique, ont rencontré l’amour et le soutien de toutes les armées du monde entier », a déclaré RM de BTS après que le groupe a remporté son artiste de l’année pour la première fois. « Tout cela est un miracle. Sérieusement, nous ne prendrions jamais cela pour acquis. »

Le groupe a également été nommé duo ou groupe pop préféré et a reçu le prix de la chanson pop préférée pour « Butter ».

Le spectacle a célébré la meilleure musique populaire pour une deuxième année pandémique avec un mélange de performances en direct et préenregistrées. Bruno Mars et Anderson .Paak de Silk Sonic ont lancé les prix sur une note funky, R&B et préenregistrée avec leur « Smokin Out the Window » et Jennifer Lopez a préenregistré son « On My Way » de sa prochaine comédie romantique « Marry Me . »

Une précédente représentation prévue de « Butter » par BTS et Megan Thee Stallion a été abandonnée après que le rappeur a cité des raisons personnelles pour avoir abandonné samedi. Elle s’est avérée être une grande gagnante : nommée artiste hip-hop féminine préférée, son « Good News » gagnant pour l’album hip-hop préféré et son « Body » a été couronné chanson tendance préférée, un nouveau prix cette année.

Olivia Rodrigo est entrée dans la soirée avec sept nominations en tête, mais n’a remporté que la couronne du nouvel artiste préféré de l’année. « Écrire des chansons est ce que je préfère dans le monde entier et je suis très reconnaissante envers tous ceux qui ont adopté ma musique », a-t-elle déclaré.

Rodrigo a perdu son album pop préféré au profit de « evermore » de Taylor Swift. Dans un discours enregistré, Swift a déclaré à ses fans: « Je suis tellement chanceuse d’être dans votre vie. » Swift a également remporté le prix de l’artiste pop féminine préférée, lui donnant un total de 34 carrières, le record de l’artiste la plus récompensée de l’histoire de l’AMA.

Rodrigo a interprété son tube « traître » en direct sur une scène couverte de fleurs et Carrie Underwood et Jason Aldean ont apporté un peu de country sur scène lorsqu’ils ont chanté leur duo préenregistré « If I Didn’t Love You ». Avec un peu d’aide de Julieta Venegas et Tainy, Bad Bunny a interprété son tube « Lo Siento BB :/ ».

Parmi les performances live, le groupe italien Måneskin a fait ses débuts aux US Awards avec son tube viral « Beggin ». twerk. Mickey Guyton a reçu des acclamations bruyantes en chantant sa chanson patriotique « All American » dans une robe argentée, criant périodiquement « Comment allez-vous? »

L’émission de récompenses votée par les fans a été diffusée en direct de Los Angeles sur ABC. Les nominés étaient basés sur le streaming, les ventes d’albums et numériques, la diffusion à la radio et l’activité sociale, et reflètent la période du 25 septembre 2020 au 23 septembre 2021.

Becky G a remporté le prix des artistes latines féminines préférées et a remercié la communauté Latinx. « Vous n’êtes pas seul, » dit-elle. « Nous sommes le rêve américain. »

Machine Gun Kelly a remporté le prix de l’artiste rock préféré. « Je veux accepter cela pour tous les musiciens en herbe, celui qui veut jouer d’un instrument, veut rapper, veut chanter – pas seulement les artistes rock, mais tous les artistes », a-t-il déclaré.

Plus tôt dimanche, lors des récompenses annoncées avant le spectacle, Swift a été nommée artiste pop féminine préférée, Ed Sheeran a reçu le prix masculin préféré et Doja Cat avec SZA sur « Kiss Me More » a été nommée collaboration de l’année. Kanye West a été nommé artiste gospel préféré.

Underwood a remporté le prix de l’artiste inspirante préférée et de l’artiste country féminine préférée et Doja Cat a également remporté deux autres prix : l’artiste féminine R&B préférée et son « Planet Her » a été nommé album R&B préféré.

Luke Bryan a été nommé artiste country préféré et Bad Bunny était l’artiste latin masculin préféré. The Weeknd a été couronné artiste masculin R&B préféré et Drake a remporté l’artiste hip-hop masculin préféré. Gabby Barrett a remporté l’album country préféré pour « Goldmine » et la chanson country préférée pour « The Good Ones ».

Pour les téléspectateurs plus âgés, New Edition et New Kids on the Block ont ​​joué ensemble. Les groupes basés à Boston se relaient avec les hits, échangeant des hits: « You Got It (The Right Stuff »), « Candy Girl », « Step By Step », « Mr. Telephone Man » et s’unissant pour « Can You Stand the Rain », « Is This the End », « Hangin’ Tough » et « Si ce n’est pas de l’amour ».

L’album latin préféré est allé à « El Último Tour Del Mundo » de Bad Bunny.

L’animatrice Cardi B, portant un flot constant de nouvelles tenues, a fait monter la foule. Plus tard, sa chanson « Up » a été nommée chanson hip-hop préférée. L’Associated Press n’a pas pu transmettre d’images de Cardi B alors qu’elle était sur scène car ses représentants avaient besoin d’une approbation, une restriction que l’AP n’accepterait pas.