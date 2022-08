Les Américains voient quotidiennement des informations trompeuses dans les résultats de recherche. Alors Google fait des changements

Google a déclaré avoir amélioré la précision de son moteur de recherche pour fournir de meilleurs résultats dans les extraits en vedette, la zone descriptive en haut d’une page de résultats qui met en évidence les informations liées à votre recherche. Cela vient alors qu’une étude de Poynter et YouGov, publiée jeudi, a révélé que 62% des personnes disent voir des informations fausses ou trompeuses en ligne chaque semaine.

L’amélioration des extraits en vedette est l’une des modifications apportées par Google pour fournir des informations de meilleure qualité aux personnes utilisant son moteur de recherche. Google Search peut désormais comprendre quel est le consensus sur une certaine requête en vérifiant auprès d’autres sources jugées de haute qualité.

La recherche peut également désormais détecter certaines fausses prémisses, a déclaré la société dans un article de blog Jeudi. Par exemple, une recherche de “quand snoopy a-t-il assassiné Abraham Lincoln” est-elle revenue avec des informations précises sur l’assassinat de Lincoln, mais a ignoré que Snoopy, le beagle de Charlie Brown dans la bande dessinée Peanuts, n’était pas le coupable.

Google a également mis à jour À propos de ce résultat, un outil disponible pour que les gens obtiennent plus de contexte sur un résultat de recherche. Plus d’informations sur la source du résultat de la recherche seront disponibles, et il a maintenant sa propre page sur l’application Google iOS. Cette nouvelle page sera également disponible plus tard cette année sur Android et dans d’autres langues, dont le portugais, le français, l’italien, l’allemand, le néerlandais, l’espagnol, le japonais et l’indonésien.

Pour les résultats où la recherche Google n’a pas une grande confiance dans les résultats, elle fournira désormais un avis de contenu. La société a mis en place des avis l’année dernière pour les dernières nouvelles lorsqu’un sujet évoluait rapidement. Ces avis ne signifient pas nécessairement que les informations fournies ne sont pas à jour ou utiles, mais cela indiquera que le résultat peut ne pas être fiable.

Google, le Poynter Institute of Media Studies et YouGov ont publié jeudi une étude sur la maîtrise de l’information montrant que 47 % des personnes interrogées déclarent voir quotidiennement des informations fausses ou trompeuses en ligne. L’étude a également montré que 36% étaient quelque peu confiants de pouvoir identifier des informations fausses ou trompeuses. Les répondants GenZ, à peu près ceux nés entre 1997 environ et le début des années 2010, étaient deux fois plus susceptibles d’effectuer plusieurs recherches et d’utiliser la recherche d’image inversée pour vérifier les informations que les baby-boomers, ceux nés après 1942 et avant 1964.

Poynter/YouGov



L’étude a interrogé 8 585 personnes dans sept pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Brésil, le Nigeria, l’Inde et le Japon. Parmi les répondants, 1 269 venaient des États-Unis et les entretiens ont eu lieu entre le 27 juin et le 20 juillet.