Les Américains voient de sombres perspectives économiques – sondage

Une enquête a montré que près de sept adultes américains sur 10 pensent que l’économie se détériore, contrairement aux affirmations du président Biden

Les Américains sont plus pessimistes quant à l’économie américaine qu’à aucun moment depuis la crise financière mondiale de 2008, suggérant que le président Joe Biden n’a pas réussi à convaincre les électeurs que les conditions s’améliorent sous sa direction, a révélé un nouveau sondage.

Seulement 12 % des Américains pensent que l’économie nationale est ‘aller mieux’, contre 69% qui le voient ‘devenir pire’, selon un sondage ABC News/Ipsos publié dimanche. Bien que l’enquête soit pondérée vers les démocrates, seuls 37% des répondants approuvent la gestion de l’économie par Biden, tandis que seulement 29% lui donnent un coup de pouce pour gérer l’inflation, qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans.

En fait, à seulement trois mois des élections américaines de mi-mandat, Biden a obtenu des notes négatives dans toutes les catégories autres que sa réponse à la pandémie de Covid-19. Le président a tenté de convaincre les Américains qu’il avait la reprise économique sur la bonne voie – à un moment donné, il a même prétendu à tort que les États-Unis avaient l’économie à la croissance la plus rapide au monde – mais les républicains et les démocrates voient une réalité différente.

Lire la suite Le secrétaire américain au Trésor dément la récession

Lorsqu’un rapport du mois dernier a confirmé que la plus grande économie du monde était entrée en récession, le PIB américain se contractant pour un deuxième trimestre consécutif, Biden et d’autres responsables de son administration, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, ont réagi en essayant de redéfinir le terme récession.

En jeu, des majorités démocrates à la Chambre et au Sénat américains. Le sondage ABC News/Ipsos a révélé que les électeurs font davantage confiance aux républicains qu’aux démocrates pour mieux gérer l’économie et l’inflation, par des marges respectives de 34-25 et 33-23. Le GOP a également de solides avantages sur les prix de l’essence (33-24), les taxes (31-25), la criminalité (32-21) et l’immigration (37-28). Les démocrates inspirent plus de confiance sur le Covid-19 (36-20), le changement climatique (37-19), la violence armée (34-29) et l’avortement (38-26).

Avec une petite marge de 26 contre 25, les Américains font plus confiance aux républicains pour faire face au conflit russo-ukrainien. Seulement 43% des personnes interrogées approuvent la gestion par Biden de la crise en Europe de l’Est, contre 48% en mars, selon le sondage.

Lire la suite Biden le président le moins populaire depuis des décennies – sondage

Seuls 35 % des Américains sont ‘très enthousiaste’ sur le vote à mi-mandat de novembre, contre 40% lorsqu’ils ont été interrogés sur la même question en juin. Cependant, les républicains ont conservé un avantage en termes de motivation, 47 % des répondants favorables au GOP se disant très enthousiastes à l’idée de voter, contre 42 % des démocrates.

La crise ukrainienne a contribué aux difficultés économiques des États-Unis, Biden accusant le président russe Vladimir Poutine des prix records du carburant. Selon un sondage Rasmussen publié en juin, seuls 11% des Américains ont cru que Poutine avait provoqué la flambée des prix. Le taux d’approbation global de Biden est tombé à 38% en juillet et, remontant aux années 1950, il était le président le moins populaire à ce stade de son mandat, selon un sondage Gallup.