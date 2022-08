Les Américains voient de plus en plus le FBI comme la «Gestapo de Biden» – sondage

Une nouvelle enquête suggère une baisse de l’opinion publique du bureau à la suite d’un raid contre l’ancien président Donald Trump

La majorité des personnes interrogées dans une nouvelle enquête ont déclaré qu’elles considéraient le FBI comme le président Joe Biden. « Gestapo personnelle », reflétant des opinions de plus en plus polarisées sur l’agence de police fédérale au milieu d’une enquête sur l’ancien commandant en chef.

Un sondage Rasmussen publié jeudi a montré des divergences majeures dans l’attitude des Américains envers le FBI, 44% des répondants déclarant qu’un récent raid sur la maison de Trump en Floride leur a fait perdre une certaine confiance dans le bureau. Cependant, 29% ont déclaré que cette décision n’avait fait qu’accroître leur confiance dans le FBI, tandis que 23% ont déclaré que cela ne faisait aucune différence.

Interrogé sur les commentaires précédents de l’ancien conseiller de Trump, Roger Stone – qui a déclaré “des voyous politisés au sommet du FBI” utilisent l’agence comme “La Gestapo personnelle de Joe Biden” – une majorité (53%) des personnes interrogées étaient d’accord, dont 34% qui étaient d’accord “fortement.” Ce chiffre est en hausse par rapport aux 46% de décembre dernier, bien que l’enquête la plus récente ait encore révélé que 36% ne sont pas d’accord avec la caractérisation de Stone. Les résultats ont été répartis selon les partis, avec 76% des répondants républicains et 37% démocrates d’accord avec le “Gestapo” réclamer.

Selon des responsables et un reçu de propriété non scellé, le raid fédéral sur la maison de Trump en Floride le 8 août était centré sur une enquête sur des documents classifiés qui auraient été pris à la Maison Blanche – certains d’entre eux seraient top secrets et même potentiellement liés aux armes nucléaires. – avec le bureau espérant récupérer 11 ensembles différents de matériel de la résidence. Cependant, on ne sait toujours pas ce qui a été trouvé lors de la recherche, et des sources anonymes citées par NBC ont récemment déclaré que les agents auront besoin de temps pour parcourir les fichiers saisis.

Trump, pour sa part, a accusé le FBI d’un raid politisé et a affirmé que l’agence “a volé” ses passeports et documents juridiques privilégiés “qu’ils n’auraient pas dû prendre sciemment”, bien que les passeports aient été rendus depuis. Les avocats de l’ancien président n’ont pas été autorisés à observer la perquisition de sa propriété et ont déclaré que des agents du FBI leur avaient ordonné d’éteindre les caméras de sécurité pendant qu’elle se déroulait.