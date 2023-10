Les Américains veulent que les États-Unis les aident à mettre les civils de Gaza hors de danger : enquête | Nouvelles de Gaza

Une majorité bipartite d’Américains souhaite que les États-Unis aident à mettre les civils palestiniens hors de danger à Gaza au milieu des attaques israéliennes, mais le soutien de l’opinion publique américaine à Israël dans le conflit semble plus fort que par le passé, selon un sondage Reuters/Ipsos.

Les résultats du sondage de deux jours, clôturé vendredi, ont montré que 78 pour cent des personnes interrogées – dont 94 pour cent de démocrates et 71 pour cent de républicains – étaient d’accord avec une déclaration selon laquelle « les diplomates américains devraient travailler activement sur un plan permettant aux civils de fuir ». combattre à Gaza pour déménager dans un pays sûr ».

Vingt-deux pour cent des personnes interrogées ne sont pas d’accord.

Les combattants du Hamas ont fait irruption à travers la barrière de Gaza et ont pénétré en Israël le 7 octobre, tuant 1 300 personnes et en enlevant des dizaines d’autres, dont des Américains.

Israël a répondu par les attaques aériennes les plus intenses de son conflit avec les Palestiniens qui dure depuis 75 ans, tuant au moins 2 750 personnes et déclenchant une crise humanitaire.

Les médias américains et internationaux ont été inondés d’images d’Israéliens massacrés, y compris de récits explicites des atrocités du Hamas, ainsi que de Palestiniens de la bande de Gaza à la recherche de survivants après que les frappes aériennes israéliennes ont rasé des quartiers.

Le soutien des Américains à la position d’Israël dans le conflit était plus élevé dans le nouveau sondage que dans une enquête de 2014, lorsque les forces terrestres israéliennes ont fait irruption dans l’enclave côtière lors d’un affrontement avec le Hamas visant à arrêter les tirs de roquettes sur Israël. La guerre actuelle s’est transformée en un conflit bien plus grave et de grande envergure.

Quarante et un pour cent des personnes interrogées dans le nouveau sondage, qui s’est terminé au moment où Israël, le plus proche allié de Washington au Moyen-Orient, préparait une invasion terrestre de Gaza, ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec la déclaration selon laquelle « les États-Unis devraient soutenir Israël » dans son conflit avec le Hamas. tandis que 2 pour cent ont déclaré que « les États-Unis devraient soutenir les Palestiniens ».

Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé pendant le conflit de 2014, 22 % des personnes interrogées ont déclaré que les États-Unis devraient soutenir la position israélienne, et 2 % souhaitaient un soutien à la position palestinienne.

Le soutien à la position d’Israël dans le nouveau sondage a été le plus fort parmi les républicains, avec 54 pour cent du parti soutenant la position d’Israël, contre 37 pour cent des démocrates.

Ces dernières années, les démocrates ont été aux prises avec des frictions internes entre des modérés pro-israéliens et une faction de progressistes de plus en plus critiques à l’égard d’Israël, en particulier pour le traitement réservé aux Palestiniens et l’expansion des colonies juives par le gouvernement d’extrême droite du pays.

Jeunes Américains

Une grande partie des personnes interrogées dans le sondage ont soutenu d’autres positions dans le conflit, notamment 27 pour cent qui ont déclaré que les États-Unis « devraient être un médiateur neutre » et 21 pour cent qui ont déclaré que les États-Unis ne devraient pas être impliqués du tout.

Environ 40 pour cent des personnes interrogées de moins de 40 ans ont déclaré que les États-Unis devraient être un médiateur neutre, soit environ le double des 19 pour cent des personnes âgées de 40 ans et plus qui ont dit la même chose.

Les moins de 40 ans étaient également moins susceptibles de soutenir Israël que les Américains plus âgés, un signe potentiellement inquiétant pour Israël, qui compte depuis longtemps sur Washington pour son aide en matière d’armement et son soutien diplomatique international.

Environ 20 pour cent des personnes interrogées de moins de 40 ans soutiennent Israël, contre 53 pour cent des personnes interrogées plus âgées.

Les résultats du sondage ont illustré un niveau élevé d’inquiétude parmi les Américains quant au sort des Palestiniens ordinaires dans le territoire de plus de deux millions d’habitants dirigé par le Hamas.

Quatre-vingt-un pour cent des personnes interrogées sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle « Israël devrait éviter de tuer des civils lors de ses frappes de représailles contre le Hamas », contre 19 pour cent qui ne sont pas d’accord.

Les responsables américains ont exhorté Israël à protéger les civils tout en pointant directement du doigt le Hamas, que Washington qualifie de groupe « terroriste », pour ce qu’ils décrivent comme utilisant les habitants de Gaza comme boucliers humains.

Israël a insisté sur le fait que son armée prenait toutes les précautions nécessaires pour minimiser les pertes civiles.

Alors que le nombre de morts augmente, aucun État voisin ou autre pays tiers n’a jusqu’à présent montré la moindre volonté d’accueillir un grand nombre de réfugiés de Gaza.

Mais le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dimanche que le poste-frontière de Rafah, sous contrôle égyptien, dans le sud de Gaza, allait rouvrir et que les États-Unis s’efforçaient d’y faire passer l’aide humanitaire afin d’atténuer la crise.

Les États-Unis ont conseillé samedi à leurs 500 à 600 doubles nationaux présents à Gaza de se rapprocher du point de passage pour un éventuel passage en toute sécurité vers l’Égypte.

Israël a imposé un blocus à grande échelle autour du reste de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a déclenché un tollé international la semaine dernière lorsqu’elle a ordonné à tous les habitants de la ville de Gaza d’évacuer. Des centaines de milliers de personnes ont déjà fui vers le sud.

Environ 69 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles suivaient l’actualité des combats « de très près » ou « d’assez près ».

Lorsqu’on leur présente une liste d’options pour déterminer qui est le plus responsable du conflit actuel, 49 pour cent des personnes interrogées ont choisi le Hamas, bien plus que les 9 pour cent qui ont choisi Israël.

La guerre, qui menace la stabilité d’une région cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial, pourrait constituer un problème politique important alors que le président américain Joe Biden cherche à être réélu en 2024.

Si Biden a offert un soutien sans faille à Israël, il l’a également exhorté à respecter les lois de la guerre. Dimanche, il a déclaré sur les réseaux sociaux que « l’écrasante majorité des Palestiniens n’avait rien à voir avec les effroyables attaques du Hamas ».

Le prédécesseur de Biden, Donald Trump, favori pour l’investiture républicaine face à Biden aux élections, a critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour son manque de préparation à l’attaque du Hamas, affirmant qu’« ils doivent arranger les choses ».

Le sondage Reuters a montré que les Américains ont peu confiance dans la capacité de Biden ou de Trump à résoudre la crise.

Seulement 26 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles faisaient davantage confiance à Biden « pour négocier la paix au Moyen-Orient », contre 32 % qui ont choisi Trump. Les autres ont déclaré qu’ils ne faisaient confiance ni à l’un ni à l’autre ou qu’ils ne savaient pas qui serait le meilleur.

Le sondage Reuters/Ipsos a été mené en ligne et dans tout le pays, recueillant les réponses de 1 003 adultes américains. Il avait un intervalle de crédibilité, une mesure de précision, d’environ quatre points de pourcentage.