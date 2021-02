Le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer (D-NY), se rend à une conférence de presse au Capitole le 26 janvier 2021. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc / Getty Images

Un nouveau sondage montre que les gens accordent la priorité à la vitesse lorsqu’il s’agit d’un nouveau programme de secours.

Les Américains veulent un soulagement rapide de Covid-19 – et ils sont favorables à son adoption par le biais d’un rapprochement budgétaire si c’est ce qu’il faut.

Selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress, une majorité d’électeurs probables – 64% – soutiendraient davantage de secours contre les coronavirus, même si cela signifie l’approuver via un rapprochement budgétaire, plutôt que le processus standard pour faire avancer la plupart des projets de loi. En règle générale, la plupart des projets de loi nécessitent 60 voix au Sénat pour être adoptés, mais une résolution budgétaire n’en aurait besoin que de 51 – et les démocrates pourraient inclure plusieurs priorités Covid-19 dans une telle mesure. (Dans le sondage, nous n’avons pas utilisé le terme spécifique de «rapprochement budgétaire», mais avons demandé aux gens s’ils appuieraient un projet de loi adopté avec 51 voix comme mesure budgétaire, par rapport aux 60 votes standard qui sont habituellement nécessaires.)

Le soutien à cette voie semble en grande partie motivé par l’intérêt des gens à voir plus tôt ou tard plus de secours pour Covid-19: 63% des personnes aimeraient voir cette aide contre les coronavirus passer le plus tôt possible, dont 72% des démocrates, 59% des indépendants et 56% des républicains. Un précédent sondage DFP a également révélé que 55% des personnes seraient favorables à une modification des règles du Sénat si cela signifiait que le soulagement des coronavirus pouvait passer plus rapidement.

La plupart des dispositions de secours recueillent également un soutien écrasant dans le scrutin, même si elles seraient adoptées via une procédure non standard qui ne nécessite que 51 votes. Soixante-dix-neuf pour cent des gens soutiendraient l’approbation de 1 400 $ de chèques de relance et 77% pensent de même du financement pour aider les écoles à rouvrir. D’autres efforts, notamment un moratoire sur les expulsions, ainsi qu’un financement accru pour les vaccins et les tests, ont également bénéficié du soutien de la majorité de la population.

Le bipartisme est historiquement très populaire aussi, il y a donc une tension entre le soutien pour faire quelque chose plus rapidement et le soutien pour adopter une approche bipartisane. Selon un récent sondage de Monmouth, 71% des gens veulent que les républicains travaillent avec Biden, plutôt que de se concentrer sur le garder sous contrôle.

Afin de répondre à ce désir du Congrès d’aller plus vite sur le soulagement de Covid-19, les démocrates pourraient bien avoir à faire cavalier seul. Un groupe de 10 républicains du Sénat a récemment dévoilé sa contre-proposition au plan de Biden et il offre beaucoup moins de financement que celui de la Maison Blanche, signalant une voie difficile pour toute négociation bipartisane. Même si les deux parties pouvaient finalement s’entendre sur un chiffre d’affaires en dollars, ce processus retarderait probablement l’adoption du paquet. Les démocrates pourraient tenter de faire avancer le projet de loi dès cette semaine, en fonction de la façon dont les discussions se déroulent entre Biden et des républicains clés, et s’ils peuvent rallier tout leur caucus avec un projet de loi plus important.

«Le travail doit avancer, de préférence avec nos collègues républicains, mais sans eux si nous le devons», a déclaré Schumer. Schumer et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont lancé lundi le processus d’examen d’une résolution budgétaire.

Ce sondage a inclus 1 164 électeurs probables et a été mené du 22 janvier au 25 janvier. Il a une marge d’erreur de 2,9 points de pourcentage.

Le soulagement de Covid-19 est la priorité législative de la plupart des gens

Faire face à la crise de la santé publique est une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes par rapport à d’autres questions législatives.

Lorsqu’on lui a demandé de choisir les principales priorités législatives pour le Congrès, le soulagement de Covid-19 a été cité comme un objectif clé par une pluralité de personnes (49%), suivi de la réduction des prix des médicaments sur ordonnance et de rendre les soins de santé plus abordables via la création d’une option publique, à 40% et 34% respectivement.



Ethan Winter / Données pour le progrès



Le plan actuel de secours contre le coronavirus de Biden alloue des fonds pour intensifier la distribution de vaccins et les tests de coronavirus, en plus de fournir une autre série de paiements directs et une extension de l’assurance-chômage améliorée. Les dépenses en vaccins et en tests sont le principal domaine dans lequel les factures de Biden et des républicains s’alignent, même si l’obtention de plus de secours contre les coronavirus reste la clé pour de nombreuses personnes. L’offre des républicains comprend également des paiements directs et une extension de l’assurance chômage, bien que leurs dispositions soient plus limitées que celles de Biden.

Étant donné que les démocrates ont à la fois la majorité de la Chambre et du Sénat cette fois-ci, ils ont maintenant la possibilité de faire progresser un projet de loi plus ambitieux sur le soulagement des coronavirus, ainsi que d’autres efforts pour promouvoir les négociations de Medicare pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance et les factures pour élargir l’accès aux soins de santé. Leur vraisemblance dépend, au moins en partie, de la durabilité du soutien pour l’utilisation de procédures telles que le rapprochement budgétaire et, en fin de compte, de l’élimination de l’obstruction systématique.