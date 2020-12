Robyn Beck / AFP via Getty Images

L’annulation de la dette étudiante est particulièrement populaire parmi les personnes ayant une dette étudiante. Ceux qui n’en ont pas sont plus séparés.

Est-ce une bonne idée d’annuler la dette étudiante? La réponse est compliquée et, en fin de compte, motivée par la politique – non seulement la volonté politique mais aussi la popularité politique.

Quelques critiques ont suggéré que si le président élu Joe Biden prenait unilatéralement des mesures pour annuler une partie ou la totalité des dettes de prêts étudiants, ce serait un désastre pour les démocrates et provoquerait une réaction violente de la part de nombreux électeurs. Ce n’est pas le résultat le plus probable, d’après les sondages, mais ce n’est pas non plus une victoire politique claire.

Un sondage de Vox et Data for Progress a révélé qu’une majorité d’électeurs probables soutiennent l’annulation de certaines dettes de prêt étudiant jusqu’à un certain montant et dans certaines situations, mais la popularité de l’idée varie selon les électeurs en fonction de l’âge et d’autres caractéristiques.

Les deux tiers des électeurs disent qu’ils seraient en faveur de l’annulation de 10 000 $ de dette d’études pour chaque année qu’une personne travaille dans le service national ou communautaire (jusqu’à donner des années). Plus de la moitié des électeurs appuient l’annulation de 50 000 $ de dette sans l’exigence de service, mais l’idée est plus acceptable sur le plan politique si le programme cible les débiteurs qui gagnent moins de 125 000 $ par année. Cependant, seuls quatre électeurs probables sur dix sont favorables à l’annulation de toute dette étudiante.

L’annulation de la dette étudiante, autrefois une idée marginale, est passée au courant dominant, et de nombreux démocrates et progressistes appellent Biden à agir. Les partisans soutiennent que l’annulation de la dette étudiante est un moyen de stimuler l’économie pendant la pandémie de Covid-19 – bien que des esprits raisonnables puissent être en désaccord sur l’efficacité d’un stimulus – ainsi qu’une question de justice. Les emprunteurs noirs supportent un fardeau de la dette étudiante plus lourd que les blancs, et les gens ont été encouragés à contracter des dettes parfois énormes pour l’éducation, même si cette dette sera un frein à leur vie économique pendant des décennies.

Mais au-delà de la mécanique de la proposition, c’est évidemment une question politique. À savoir, si Biden le fait – ce que les sens. Chuck Schumer et Elizabeth Warren le poussent à faire – et annule jusqu’à 50 000 $ pour chaque emprunteur, comment cela va-t-il jouer?

Selon le sondage Vox / Data for Progress, 51% des électeurs probables soutiendraient que Biden annule jusqu’à 50000 USD de dette de prêt étudiant pour les personnes gagnant moins de 125000 USD par an.

Lorsque vous séparez les réponses en fonction des niveaux d’endettement existants, il devient clair que l’idée est beaucoup plus populaire parmi ceux qui ont une dette étudiante que parmi ceux qui n’en ont pas. Il est également plus populaire auprès des démocrates, des femmes, des personnes de moins de 45 ans et des électeurs noirs que des républicains, des hommes, des électeurs plus âgés et des blancs. Cinquante et un pour cent des répondants ayant fait des études collégiales et non universitaires ont déclaré qu’ils seraient en faveur de l’annulation de la dette.

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}); window.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, function () {var i = document.createElement (« iframe »); var e = document.getElementById (« datawrapper-Lespn »); var t = e.dataset.iframeTitle || ‘Graphique interactif’; i.setAttribute (« src », e.dataset.iframe); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute (« frameborder », « 0 ») ; i.setAttribute (« scrolling », « no »); i.setAttribute (« aria-label », e.dataset.iframeFallbackAlt || t); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute ( » height « , » 400 « ); i.setAttribute ( » id « , » datawrapper-chart-Lespn « ); i.style.minWidth = » 100% « ; i.style.border = » none « ; e.appendChild ( je)})}()

D’autres sondages ont également révélé que l’annulation de la dette étudiante est une idée modérément populaire, et elle est assez appréciée par une grande partie de la base démocrate – les électeurs noirs et les professionnels de la classe moyenne – qui ont aidé Biden aux élections.

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}); window.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, function () {var i = document.createElement (« iframe »); var e = document.getElementById (« datawrapper-tDd8N »); var t = e.dataset.iframeTitle || ‘Graphique interactif’; i.setAttribute (« src », e.dataset.iframe); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute (« frameborder », « 0 ») ; i.setAttribute (« scrolling », « no »); i.setAttribute (« aria-label », e.dataset.iframeFallbackAlt || t); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute ( » height « , » 400 « ); i.setAttribute ( » id « , » datawrapper-chart-tDd8N « ); i.style.minWidth = » 100% « ; i.style.border = » none « ; e.appendChild ( je)})}()

Si les démocrates acceptent l’annulation de la dette des étudiants par décret, ils pourraient l’associer à une action qui profiterait aux non-diplômés, comme exiger des entrepreneurs fédéraux qu’ils paient un salaire minimum de 15 $. Cela profiterait à des millions de travailleurs. Et on ne sait pas combien de personnes – autres que celles qu’elle affecte directement – remarqueront les effets de l’annulation de la dette étudiante.

Les partisans du pardon disent qu’ils espèrent qu’en retirant une grande demande démocrate de la table, ils pourront ouvrir la porte à des progrès sur d’autres questions liées à l’abordabilité de l’enseignement supérieur, à savoir celles qui exigeraient une action du Congrès.

«Tous ceux qui préconisent l’annulation de la dette étudiante pensent également que nous devrions [cost] problème », a déclaré Suzanne Kahn, directrice de l’éducation, de l’emploi et du pouvoir des travailleurs à l’Institut Roosevelt et défenseur de l’annulation complète de la dette étudiante fédérale. «L’ordre de la conversation que nous avons est le résultat direct de Covid et du fait qu’il s’agit d’une action de simulation que Biden peut entreprendre sans le Congrès.»

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}); window.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, function () {var i = document.createElement (« iframe »); var e = document.getElementById (« datawrapper-5J6SL »); var t = e.dataset.iframeTitle || ‘Graphique interactif’; i.setAttribute (« src », e.dataset.iframe); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute (« frameborder », « 0 ») ; i.setAttribute (« scrolling », « no »); i.setAttribute (« aria-label », e.dataset.iframeFallbackAlt || t); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute ( » height « , » 400 « ); i.setAttribute ( » id « , » datawrapper-chart-5J6SL « ); i.style.minWidth = » 100% « ; i.style.border = » none « ; e.appendChild ( je)})}()

Le débat sur la dette étudiante ne disparaît pas. Le problème qui nous a amenés ici n’est pas non plus.

L’une des raisons pour lesquelles la dette étudiante est maintenant au premier plan de la conversation politique est que des années d’activisme ont contribué à y contribuer. Une autre raison est que c’est un problème répandu dans la vie de tant de gens.

Quelque 45 millions d’Américains ont une dette étudiante. Et si les ménages titulaires d’un diplôme d’études supérieures sont ceux qui ont le plus de dettes d’études, le problème touche des personnes de toutes races, de tous niveaux de revenu et d’éducation. En fait, certains de ceux qui sont dans la pire situation en ce qui concerne leur dette étudiante sont ceux qui ont commencé l’université mais qui n’ont pas terminé. Ils ont souvent du mal à rembourser leur dette en partie parce qu’ils n’obtiennent pas l’avantage de revenu qui accompagne souvent un diplôme universitaire.

«Nous avons attiré des gens dans des collèges à coût élevé en offrant ces prêts étudiants… et peut-être devrions-nous reconnaître cela et au moins annuler une partie de la douleur que nous avons encouragée à assumer», a déclaré Bob Shireman, directeur de l’excellence de l’enseignement supérieur et un senior fellow à la Century Foundation.

Que Biden décide finalement d’annuler lui-même la dette, le problème du prix de l’enseignement supérieur et de son financement ne disparaît pas. En effet, s’il annulait toute dette demain, il y aurait encore des millions d’étudiants à travers le pays qui contracteraient une nouvelle dette à moins que le système entier ne soit révisé.

«Nous avons besoin d’un Congrès qui est prêt à avoir cette conversation», a déclaré Shireman. «Nous ne pouvons pas aborder les questions plus larges d’abordabilité, le problème d’abordabilité plus large, sans que le Congrès et l’administration travaillent ensemble.