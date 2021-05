Les Américains vaccinés PLUS PEUR de socialiser que ceux qui n’ont pas le coup – Sondage – RT USA News

La vaccination contre Covid-19 a été vendue au public comme un ticket de retour à la normalité, mais un nouveau sondage a révélé que ceux qui ont pris le vaccin ont encore plus peur de socialiser que les non vaccinés.

Près de la moitié de tous les adultes américains ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus et 35% sont entièrement vaccinés contre Covid-19. Le président Joe Biden a exhorté les autres à « Prenez la photo, » et dans un discours la semaine dernière, Biden a décrit la campagne de vaccination en cours comme «Une étape sérieuse vers un retour à la normale.»

Mais les Américains vaccinés ne se précipitent pas pour revenir à la normale. Regardant à travers commentaires sur les réseaux sociaux révèle une foule de personnes – généralement des libéraux politiques – qui proclament fièrement qu’ils continueront à se masquer à l’extérieur même après avoir reçu leurs deux vaccins.





Aussi sur rt.com

Les pays de l’UE désespérément tributaires des touristes rouvrent leurs zones «sans Covid». Mais est-ce que suffisamment de vacanciers peuvent réellement les atteindre?







Ce ne sont pas seulement des fous d’Internet. Un sondage Morning Consult publié mercredi montre que les Américains vaccinés sont moins à l’aise pour retourner aux activités publiques que leurs homologues non vaccinés.

Ainsi, les non-vaccinés sont plus disposés à agir comme s’ils étaient vaccinés que les personnes qui sont réellement vaccinées. Quoi. Le. Enfer. https://t.co/s5BAY3GqmT – Magister Joe (@joeeule) 12 mai 2021

Par exemple, seulement 17% des adultes vaccinés se sentiraient à l’aise de partir en croisière, contre 37% qui n’ont pas été vaccinés. Seuls 15% des adultes vaccinés voyageraient à l’étranger, tandis que 32% seraient heureux de faire un voyage à l’étranger sans vaccination. 27% se sentiraient à l’aise d’aller au gymnase après la vaccination, tandis que 43% des non-vaccinés pomperaient volontiers du fer.

Les seules activités publiques auxquelles plus de la moitié de tous les adultes vaccinés se sentiraient à l’aise sont les achats dans un centre commercial et les repas au restaurant.

Pour être juste, il y a des problèmes avec le sondage. La catégorie «vaccinés» comprend les personnes qui ont reçu un seul vaccin ainsi que les personnes entièrement vaccinées. Les premiers peuvent être plus susceptibles d’attendre leur deuxième dose pour retrouver une vie plus normale. Ceux qui ont été vaccinés sont plus susceptibles d’être plus âgés et plus vulnérables à une maladie grave et, à ce titre, auraient pu se voir accorder une priorité plus élevée pour le vaccin. En outre, s’il a été prouvé que la vaccination réduit considérablement la probabilité de transmission, il y a toujours une faible chance que les personnes vaccinées puissent transmettre Covid-19 à d’autres, ce qui peut expliquer la prudence de cette cohorte.

D’un autre côté, certaines personnes non vaccinées peuvent tomber dans les 13% qui disent qu’elles vont carrément refuser le vaccin. Cette minorité n’a probablement pas prêté attention aux directives sur le masquage et la distanciation sociale au départ.





Aussi sur rt.com

Si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est que la science est la première victime d’un argument politique. Pièce A: Le masque







Au cours des dernières semaines, l’administration Biden a concentré ses messages sur les vaccins « Des millions d’Américains qui ont juste besoin d’un peu d’encouragement pour se faire vacciner », comme l’a dit le président lors d’une conférence de presse la semaine dernière: il a annoncé un nouveau site Web et un service de SMS qui aideront le public à localiser le centre de vaccination le plus proche, ainsi que des partenariats avec des magasins pour offrir des cadeaux et des incitations aux personnes vaccinées. Pour les hésitants, Biden a déclaré que le gouvernement recrutera «Des porte-parole que… les gens écoutent» pour diffuser le message pro-vaccin.

Cependant, le dernier sondage suggère que l’administration devra convaincre ceux qui ont déjà pris la photo qu’ils peuvent, en fait, reprendre une vie normale. Des recherches menées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont révélé que les vaccins sont efficaces à 90% pour arrêter la transmission et l’infection, et les directives de l’agence autorisent les personnes entièrement vaccinées à retourner aux événements publics (bien que les masques et la distanciation sociale soient toujours recommandés dans certains pays). cas).

S’adressant aux gouverneurs mardi, Biden a déclaré que la Maison Blanche lancerait «Un effort plus agressif de notre part pour montrer qu’une fois vaccinés, ce n’est pas seulement que vous pouvez embrasser vos petits-enfants, vous pouvez faire beaucoup plus.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!