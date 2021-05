Les Américains vaccinés peuvent visiter le 7 juin

L’Espagne a décidé qu’elle n’attend pas que l’Union européenne fixe officiellement une date pour commencer à admettre les voyageurs vaccinés en dehors de la zone des 27 pays: elle ouvrira ses frontières à partir du 7 juin.

L’Office de Tourisme d’Espagne basé à New York a confirmé la nouvelle aux USA AUJOURD’HUI vendredi.

Les voyageurs devront montrer la preuve qu’ils ont reçu leur deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna ou leur seule injection Johnson & Johnson au moins 14 jours avant d’entrer en Espagne.

Bonne nouvelle pour les familles, l’Espagne admettra également les enfants mineurs non vaccinés à condition qu’ils soient dans le même groupe de voyageurs que leurs parents vaccinés. Cependant, les enfants de 6 ans et plus auront besoin d’un test COVID négatif.

L’Espagne n’accueillera pas encore les Américains non vaccinés de plus de 18 ans, indépendamment d’un test COVID négatif.

Les voyageurs doivent remplir un questionnaire de santé avant de quitter leur ville d’origine.

► Avoir un vaccin, voyager: Quels pays sont ouverts aux Américains vaccinés?

United Airlines a applaudi la nouvelle et a annoncé la reprise des vols vers l’Espagne. À partir de juillet, il offrira un service cinq fois par semaine entre la métropole de New York et Barcelone et six fois par semaine vers Madrid.

United a déclaré avoir vu une augmentation des réservations lorsque la perspective de voyages d’été en Europe a émergé fin avril, en s’appuyant sur des réservations solides pour des destinations qui ont déjà rouvert aux Américains, notamment la Grèce et la Croatie.

L’Espagne n’est pas le seul pays membre de l’UE à rejoindre cette liste cette semaine: l’Autriche a annoncé qu’elle accueillerait les Américains avec au moins un cycle de vaccination.

L’Allemagne voisine a également annoncé des règles pour l’admission des voyageurs vaccinés, avec la Bulgarie et la Roumanie.

► Réouverture de l’Europe: Ce que les voyageurs doivent savoir cet été