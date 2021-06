Les Américains trouvent un autre point de polarisation alors qu’un sondage montre que 79% des démocrates soutiennent les employeurs obligeant les travailleurs à obtenir des jabs Covid-19 – RT USA News

Un nouveau sondage montre que les démocrates et les républicains sont à peu près aussi divisés sur le droit d’un employé de choisir de se faire vacciner contre Covid-19 que sur le droit d’une femme de choisir d’avorter ou non son enfant à naître.

Près de 80% des démocrates ont convenu que les employeurs devraient pouvoir forcer leurs travailleurs à se faire vacciner contre Covid-19, selon un sondage CBS News-YouGov publié dimanche. En revanche, seuls 39% des républicains ont approuvé de donner aux entreprises une telle autorité sur les choix médicaux de leurs employés. La réponse globale était de 56-44 en faveur des jabs forcés.

Les partisans des deux grands partis sont plus partagés sur le choix du vaccin que sur l’inoculation du Covid-19 en général. Alors que 95% des démocrates ont déjà été vaccinés ou envisagent au moins de le faire, 71% des républicains sont d’accord ou envisagent de prendre le jab, selon le sondage.

Ce résultat suggère une certaine amélioration de l’acceptation des vaccins au cours des deux derniers mois. Un sondage de l’Université de Monmouth publié à la mi-avril a indiqué que 43% des républicains n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre le virus. Dans l’enquête CBS News-YouGov, 29% des républicains ont déclaré avoir exclu les tirs. Dans l’ensemble, seulement 18% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne se feront pas vacciner, tandis que 71% ont déclaré avoir déjà reçu un vaccin ou prévu de le faire. Les 11% restants étaient indécis.

La question de la vaccination imposée par l’employeur se réchauffe, alors qu’un juge du Texas a rendu samedi la première décision d’un tribunal fédéral du pays sur la question de savoir si les travailleurs peuvent être condamnés à recevoir des vaccins Covid-19.





Le juge a rejeté une action en justice contre le système hospitalier méthodiste de Houston, dans laquelle les employés ont fait valoir qu’ils risquaient un licenciement abusif pour avoir refusé de recevoir les vaccins Covid-19. La décision, qui fera probablement l’objet d’un appel, a affirmé le droit du système hospitalier d’exiger la vaccination, même si les trois inoculations disponibles aux États-Unis n’ont reçu qu’une autorisation d’utilisation d’urgence, et non l’approbation complète de la FDA.

Ironiquement, alors que les démocrates sont pro-choix sur l’avortement, ce sont les républicains qui favorisent le choix individuel sur la vaccination. Un sondage du Pew Research Center publié le mois dernier a montré que 80% des démocrates et 35% des républicains ont déclaré que l’avortement devrait être légal.

Les Américains sont de plus en plus à l’aise avec diverses activités à mesure que le pays sort de la pandémie de Covid-19. Par exemple, 72% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient à l’aise d’aller sur un lieu de travail, contre 57% en mars. Et 71% ont déclaré qu’ils acceptaient les réunions d’amis, contre 43% il y a trois mois.

Ceux qui ne se feront pas vacciner sont les plus audacieux à l’idée de reprendre leurs activités pré-pandémiques, 59 % se disant à l’aise d’assister à de grands événements, contre 45 % de tous les répondants. Parmi ceux qui sont complètement vaccinés – et donc probablement les plus protégés contre l’infection – seulement 42% étaient prêts à risquer la foule lors d’un grand événement.

Alors que 56% approuvaient les vaccins mandatés par l’employeur, encore plus voulaient des vaccins forcés lorsque leur propre sécurité pouvait être menacée. Interrogés sur ce que les grands événements, les compagnies aériennes et les navires de croisière devraient faire, 65% des personnes interrogées ont demandé la vaccination obligatoire des travailleurs et 57% étaient d’accord pour que les clients se fassent vacciner ou soient exclus.





