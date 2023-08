Les Américains soutiennent les huitièmes de finale

L’USWNT n’a pas bien joué jusqu’à présent à la Coupe du monde féminine. En fait, les Américains reculent dans les huitièmes de finale. Cette année, c’était la première fois que l’USWNT échouait à remporter au moins deux matchs de phase de groupes.

Pour cette raison, ils ont terminé deuxièmes de leur groupe. En terminant deuxième du groupe E, ils doivent affronter les vainqueurs du groupe G. Les vainqueurs du groupe G sont l’une des rares équipes qui ont historiquement pu affronter l’USWNT. En huitièmes de finale, l’USWNT affrontera la Suède.

Phase de groupes historiquement mauvaise

Ce n’est pas seulement que l’USWNT n’a pas gagné son groupe. C’est qu’ils ont réalisé la pire performance en phase de groupes de tous les USWNT lors d’une Coupe du monde féminine. Ils n’ont remporté qu’un seul match et amassé seulement cinq points.

Tout d’abord, une victoire 3-0 contre le Vietnam, un débutant du tournoi. Ils ont enchaîné avec un match nul 1-1 contre les Pays-Bas, dans lequel le manager Vlatko Andonovski n’a effectué qu’un seul remplacement pendant tout le match. Leur dernier match de phase de groupes était contre un autre débutant du tournoi au Portugal. C’était sans doute la pire performance américaine du tournoi car avec tout ce qui était en jeu, les Portugais étaient l’équipe supérieure et auraient probablement dû gagner le match dans les arrêts de jeu sans le poste d’Alyssa Naeher.

Après le match, plutôt que de faire une pause pour une introspection et de se demander comment ils se sont rendus à la phase à élimination directe par la peau de leurs dents, les joueurs américains se sont plutôt engagés dans des danses de fête et des séances de photos. Cela a suscité la colère de la légende de l’USWNT et de l’actuelle analyste de Fox Sports, Carli Lloyd, qui a exprimé sa surprise et sa frustration que les États-Unis semblent si ravis de faire presque moins que le strict minimum.

Et c’est depuis longtemps le cas des joueurs de l’USWNT lorsque les médias cessent de chanter leurs louanges, ils se livrent à une guerre des mots. Andonovski y a consacré l’essentiel de sa conférence de presse d’après-match et le capitaine Lindsey Horan a également riposté. Il est sûr de dire que tout ne va pas bien avec les Américains qui reculent dans les huitièmes de finale.

La Suède est l’équipe la plus difficile à ce jour

Les Suédois seront l’équipe la plus coriace que les Américains aient jamais affrontée dans ce tournoi. Historiquement, ils se sont avérés tout à fait capables d’égaler les Américains. La Suède a battu les États-Unis lors de la Coupe du monde féminine de 2011, puis les a fait match nul lors de la Coupe du monde féminine de 2015. En plus de cela, la Suède a également battu les États-Unis aux Jeux olympiques de Rio 2016 et aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Lors de ce tournoi, les Suédois ont semblé être l’équipe à battre, étant l’une des trois seules équipes à être en tête de leur groupe avec des victoires à chaque match (les deux autres étant le Japon et l’Angleterre). Pour ouvrir le tournoi, ils ont survécu face à une équipe sud-africaine surprise, s’imposant à la 90e minute. Ils ont enchaîné avec une victoire complète 5-0 contre l’Italie, puis une victoire 2-0 contre l’Argentine.

Le manager Peter Gerhardsson est en poste depuis 2017 (lorsqu’il a succédé à l’ancienne patronne de l’USWNT, Pia Sundhage). L’équipe qu’il a appelée pour ce tournoi est chargée à la fois d’expérience et de buts. Le seul poste qui pourrait être un point d’interrogation est celui de gardien de but où aucun de leurs deux gardiens qui ont joué à ce tournoi (Zecira Musovic et Jennifer Falk) n’a atteint 20 sélections. Les joueurs que les États-Unis devraient rechercher sont Sofia Jakobsson qui a 23 buts en 145 (et joue dans son club de football pour l’équipe de la NWSL San Diego Wave).

Coup d’envoi et visionnage

Le match USWNT contre la Suède est prévu pour le coup d’envoi à 5 heures du matin HE. Il sera diffusé sur FOX en anglais et en espagnol sur Telemundo et Peacock.

Crédit photo : IMAGO / Bildbyran